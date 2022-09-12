Theo tử vi , đúng 2 giờ chiều mai (13/9), tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép, vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.

Đây chính là thời hoàng kim của người tuổi Tuất. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Tuất thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Từ 2 giờ chiều mai (13/9) tiền đổ dồn về túi những người tuổi Tý làm đầu tư, kinh doanh. Đầu tuần có cát tinh vây quanh nên Tý thu được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Người làm công ăn lương phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt. Nếu kiên trì, Tý sẽ có cơ hội khẳng định bản thân mình vào cuối tuần.

Ảnh minh họa

Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ về Tý và sẵn sàng giao cho bản mệnh những công việc giúp Tý thể hiện được năng lực của bản thân, triển vọng thăng chức, tăng lương là rất khả quan.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp hiền lành, hòa đồng. Họ dễ gần, có thể kết bạn với tất cả mọi người. Trong công việc, con giáp này đi theo hướng chậm mà chắc.

Họ luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi việc nên tránh được những sai sót đáng tiếc. Cũng bởi vậy nên con giáp này sẽ đạt được thành công trong công việc

Ảnh minh họa

Vào 2 giờ chiều mai, Mùi sẽ gặp Quý nhân phù trợ, hết khó hết khổ, được quý nhân phù trợ. Họ sẽ nhận được thêm công việc, dự án mới để thể hiện khả năng cũng như kiếm thêm thu nhập. Nhờ tinh thần dám nghĩ dám làm, mạnh dạn và nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp tuổi Mùi vượt qua khó khăn, kiếm thêm thu nhập, đón phúc lộc vào nhà.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì đơn hàng về nhiều, gặp được nhiều khách hàng, thu nhập lên cao. Những con giáp tuổi Mùi đang ốm đau bệnh tật cũng sớm hồi phục, quay trở lại nhịp sống thường nhật.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.