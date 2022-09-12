3 con giáp chính thức hết khổ, vĩnh biệt đói nghèo, giàu sang ập đến, cuối tháng 9 tài vận dồi dào, sang tháng 10 ấm no sung túc, cuối năm thu về bạc tỷ, phúc lộc hưởng 3 đời không hết

Tuổi Dậu đã gặp sự ảnh hưởng mạnh mẽ của ngoại cảnh. Họ thể hiện sự năng nổ và chủ động trong mọi việc nên luyện cho mình một “tinh thần thép”. Đây là khoảng thời gian những người cầm tinh Gà tập trung để cải thiện cho bản thân, chuẩn bị cho những bứt phá.

Tuy nhiên, trên hành trình sự nghiệp, họ có thể sẽ gặp một vài dấu hiệu dịch chuyển và thay đổi. Do đó, bản mệnh này vẫn phải tranh thủ cơ hội thuận lợi để học tập cách làm việc, kinh nghiệm của mọi người xung quanh.

Tử vi cuối tháng 9 tuổi Dậu bắt đầu trở nên bình ổn hơn do đã có tâm thế sẵn sàng từ giai đoạn trước. Họ không gặp khó khăn nào quá rắc rối, có thể tự tin để vượt qua. Tháng 10, Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh trong giai đoạn tới giúp người tuổi Dậu được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình.

Với những người đã chăm chỉ làm ăn, đây cũng là thời điểm tuổi Dậu trở thành con giáp mang phú quý về nhà. Họ sẽ thoải mái hơn về mặt chi tiêu, cải thiện cuộc sống nhờ các nguồn thu nhập, làm thêm… gia tăng. Phúc khí nhân đôi khi tình hình sức khỏe của bản mệnh khá ổn định, chỉ cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt để kiểm soát tốt cân nặng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi tốt bụng, luôn hòa đồng với người khác một cách điềm đạm, cuối tháng 9 được nhiều quý nhân vây quanh. Đây là thời cơ vàng để mọi nỗ lực được đền đáp nên những tháng tới đây, người tuổi Dậu càng năng động sẽ càng may mắn. Hãy tự tin thể hiện bản thân hết mình, điều gì không biết thì học hỏi thêm, đừng bỏ lỡ những cơ hội hiếm có chỉ vì thiếu tự tin.

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Bước sang tháng sau, họ sẽ có Thần Tài phù hộ độ lượng, tài lộc ngày càng hanh thông, tài lộc cũng lên cao, không chỉ công việc suôn sẻ mà lương của họ còn tăng gấp đôi và còn có thêm niềm vui. Chúc phúc cho gia đình họ. Cuối năm họ kiếm tiền mỗi ngày, ngân khố đầy ắp, và một cuộc sống giàu sang chỉ ở quanh quẩn!

Tuổi Tý

Tý là người bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt cực kỳ yêu thương gia đình. Người tuổi Tý khá nhạy cảm, họ biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa

Tử vi dự báo, cuối tháng 9 này Tý gặp Quý nhân, công việc dần có dấu hiệu khởi sắc. Tháng 10, Tý sẽ có mùa màng bội thu, gặp nhiều may mắn. Nhờ mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà Tý tự tin hơn vào công việc của mình, mở ra cơ hội mới, đón nhận không gian phát triển tốt, tương lai đầy tươi sáng vào cuối năm nay.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.