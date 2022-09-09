3 con giáp đỏ nhất tuần sau (12/9 - 18/9): Cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, Ngọc Hoàng ban ơn, tiền về chật két, phú quý giàu sang không ai sánh bằng

Trong số 12 con giáp, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong tuần sau (12/9 - 18/9). Tuổi Tuất

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tính cách đơn giản và trung thực. Họ thật thà, không biết dùng mưu mô để hại người nhưng lại có bộ óc thông minh, trái tim mạnh mẽ, sống đoan chính, có thái độ tích cực, nghiêm túc với công việc.

Tuần sau (12/9 - 18/9), con giáp tuổi Hợi được Thần Tài phù hộ, vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở. Trong cuộc sống của họ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng!

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong tuần sau. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tý. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức.

Ảnh minh họa

Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn. Tuổi Tý có thể kí kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn.

Tuổi Tuất

2022 là năm tốt lành với người tuổi Tuất, mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Đặc biệt là tuần sau, nhờ Tam Hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, tuổi Tuất có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc của bản mệnh thời gian này thăng hoa rực rỡ. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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