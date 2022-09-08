Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão khá thông minh và rất giỏi trong việc nắm bắt cơ hội. Họ là người cẩn thận, tỉ mỉ và biết thích ứng nhanh chóng, dù là ở bất cứ môi trường nào.

Sau 15h chiều mai (9/9), người tuổi này thu hái được nhiều trái ngọt, cay đắng rời xa. Trong tháng 9, tài khoản của họ nhảy số rất nhanh, có thể được đề bạt lên chức, sự nghiệp tăng tốc đáng kể.

Chính vì vậy, dù ở đâu, con giáp tuổi Mão cũng nhanh chóng tìm được hướng đi và mục tiêu đúng đắn để nỗ lực vươn tới.

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Con giáp tuổi Mão cũng có thêm nhiều bạn bè, nhận được nhiều sự động viên, ủng hộ của mọi người xung quanh. Với sự công nhận của mọi người, sự nghiệp của họ ngày càng lên dốc, tốc độ kiếm tiền cũng không kém. Năm 2022 dự báo bội thu.

Tuổi Thân

Trong tháng 9, người tuổi Thân đón nhiều tin mừng trên phương diện tiền bạc. Bản mệnh bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi hơn người, thậm chí có khả năng thu về khoản tiền lời lãi lớn hơn dự tính. Sau 15h chiều mai (9/9), Thân còn được nhận ưu ái của Thần tài, sẵn sàng tinh thần đón nhận tài lộc, vận may, dự báo phát tài thành đại gia trong tương lai rất gần.

Người làm kinh doanh có thể gặp được những đối tác và khách hàng triển vọng, đôi bên có chung mục tiêu và hợp tác ăn ý với nhau ngay từ đầu, nhờ vậy mà nhiều tranh cãi, bất đồng được giảm bớt, cơ hội kiếm về tiền bạc rủng rỉnh tăng lên đáng kể.

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Không chỉ vậy, Thân còn được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn. Nếu đó là lĩnh vực mới mẻ Thân sẽ được quý nhân chỉ dẫn đường đi nước bước, thu về lợi nhuận bước đầu.

Với những người giàu kinh nghiệm, bản mệnh nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy mà đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cuối cùng cũng thoát khỏi gông cùm, sắp tới đây nhiều thứ đang dần được cải thiện bất ngờ. Bất kể làm việc gì, tuổi Sửu cũng tìm được cơ hội thay đổi cục diện.

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực và cố gắng để thay đổi bản thân. Họ tin rằng, nếu hiện tại còn khó khăn là do thời chưa đến, đến một giai đoạn nhất định, những gì nỗ lực bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

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Đặc biệt, sau 15h chiều mai (9/9), tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn, mọi thứ vốn đang trì trệ cũng chuyển biến đáng kể, ngoài ra họ cũng tìm được quý nhân, sẵn sàng trao thêm cơ hội cho họ. Tuổi Sửu là những người thích hợp làm những công việc đòi hỏi có sự kiên trì, một khi thăng hoa thì sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.