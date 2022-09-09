2 ngày cuối tuần (10, 11/9): Quý nhân tới thăm nhà, Thần tài gõ cửa luôn tay, 3 con giáp vận đỏ như son, kinh doanh đắc lộc, phát tài như ý, đổi vận đổi đời, giàu sang viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 09:09

Chờ đến 2 ngày cuối tuần này, Thần tài và Quý nhân sẽ tới thăm nhà của 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ trong năm 2022 này đã phải trải qua nhiều thăng trầm. Dù mọi việc không phải lúc nào cũng tốt nhưng con giáp này đã học được kinh nghiệm quý báu để sau này tránh đi được nhiều rắc rối, cạm bẫy.

Sau một quá trình làm việc đặc biệt chăm chỉ, sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ cũng có thể nổi bật trước cuối năm nay.

2 ngày cuối tuần (10, 11/9): Quý nhân tới thăm nhà, Thần tài gõ cửa luôn tay, 3 con giáp vận đỏ như son, kinh doanh đắc lộc, phát tài như ý, đổi vận đổi đời, giàu sang viên mãn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Không chỉ giảm giáp lực trong cuộc sống, thành công nhiều hơn mà điều kiện sống của con giáp này cũng được cải thiện, cuộc sống ngày càng tốt hơn.

2 ngày cuối tuần này, con giáp tuổi Ngọ còn được quý nhân phù trợ nên vận khí ngày càng tăng, tính tình phấn chấn hơn, vận trình khá ổn định.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng thời gian tới, sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa.

2 ngày cuối tuần này, tuổi Thìn, họ không chỉ nhận được nhiều phước lành, cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, mà tư tưởng cũng thông thoáng hơn, thay đổi góc nhìn, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công.

2 ngày cuối tuần (10, 11/9): Quý nhân tới thăm nhà, Thần tài gõ cửa luôn tay, 3 con giáp vận đỏ như son, kinh doanh đắc lộc, phát tài như ý, đổi vận đổi đời, giàu sang viên mãn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn vốn là người thông minh và có năng lực, một khi có cơ hội tốt, họ sẽ tận dụng nhiều hơn, phát huy hết sức mạnh thực sự của mình, nhanh chóng giành lấy chiến thắng và sống cuộc sống như mong muốn. Cuối năm nay, tuổi Thìn nếu không mua được nhà thì cũng đổi được xe, xây dựng cuộc sống giàu có sẽ không xa vời.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cũng là một trong những con giáp sẽ gặp may trong năm nay. Thời gian trước, họ đã gặp không ít khó khăn, trắc trở trong công việc cũng như đường tình duyên. Tuy nhiên, chính trong những hoàn cảnh này, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần từ những người bạn tốt.

2 ngày cuối tuần (10, 11/9): Quý nhân tới thăm nhà, Thần tài gõ cửa luôn tay, 3 con giáp vận đỏ như son, kinh doanh đắc lộc, phát tài như ý, đổi vận đổi đời, giàu sang viên mãn - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Vào 2 ngày cuối tuần này, đối với người tuổi Hợi sẽ có những bước đột phá về công việc mà họ còn nhận được nhiều cơ hội hơn trong chuyện tình cảm. Cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, bạn sẽ có được một công việc có mức lương cao hơn, gặp được đối tượng phù hợp với mình cũng như bắt đầu một dự án kinh doanh đầy hứa hẹn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận 3 con giáp gặp may

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng