Cuối tháng 9 này, 3 con giáp may mắn sẽ giành được vô số thắng lợi, tài lộc thu về mỏi tay, bạn có trong số đó không?

Trời sinh tuổi Mùi là những người sống phóng khoáng, thích giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Những người có tính cách như tuổi Mùi thường sẽ gặp được nhiều quý nhân, cuộc sống từ trung vận đến hậu vận sẽ rất viên mãn đủ đầy.

Những ngày cuối tháng 9 này, tuổi Mùi luôn gặp may mắn. Nguyên nhân chủ yếu là do họ có nhiều phát kiến mới, mở mang đầu óc, lại được quý nhân chỉ dẫn nên nâng cao hiệu quả trong công việc, làm gì cũng thành công, tiền bạc rủng rỉnh, cơm ăn áo mặc không phải lo nghĩ. Cuộc sống đáng để người khác phải ghen tị.

Tuổi Dần thông minh thẳng thắn, dù là nam hay nữ cũng đều có chí tiến thủ. Họ luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống, phải kiếm thật nhiều tiền vì chỉ khi giàu có thì cuộc sống mới thoải mái được. Thế nên bằng mọi nỗ lực của bản thân, tận dụng mọi kĩ năng của mình, Dần đã có được những thành tựu đáng nể.

Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, cuối tháng 9 sắp tới, những may mắn, phúc phần của người tuổi Dần sẽ được san sẻ cho các thành viên khác trong gia đình. Đặc biệt nếu người thân tham khảo ý kiến của tuổi Dần trước khi đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch tài chính thì hầu hết những thương vụ đó đều thành công mĩ mãn, mang lại nguồn lợi kinh tế dồi dào cho cả gia đình.

Tuổi Thìn

Con Rồng là biểu tượng cho sự giàu có và phúc lợi, nếu trong nhà có người nào thuộc tuổi Thìn thì xác định gia đình sẽ sung túc và viên mãn. Tuổi Thìn vốn là những người có tham vọng và ý chí kiên cường, dù số mệnh họ có thay đổi bắt họ sống một cuộc sống khó khăn nhưng họ vẫn cố gắng, nỗ lực không ngừng, thậm chí chấp nhận hy sinh bản thân để đạt được thành công như mong muốn.

Ảnh minh họa

Thời gian trước, tuổi Thìn gặp nhiều trắc trở sẽ khiến họ nản lòng, nhưng với tính cách đặc biệt và không khuất phục trước số phận, tuổi Thìn sẽ từng bước tích lũy kinh nghiệm để cuối tháng 9 này có thể leo lên được đỉnh cao. Đặc biệt, một khi tuổi Thìn làm được điều đó, họ sẽ dũng cảm đứng lên và kéo theo cả gia đình cùng đứng trên đỉnh vinh quang và thịnh vượng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo