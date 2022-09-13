Trong vòng 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025), trúng số độc đắc liên hoàn, Thần Tài ‘tạm trú’ nhà 3 con giáp dài hạn, tài khoản ‘ting ting’ liên miên, sự nghiệp bừng sáng, tình duyên cũng vượng theo

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 04:30

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn cả tình lẫn tiền vào 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025) nhé!

Trong vòng 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025), trúng số độc đắc liên hoàn, Thần Tài ‘tạm trú’ nhà 3 con giáp dài hạn, tài khoản ‘ting ting’ liên miên, sự nghiệp bừng sáng, tình duyên cũng vượng theo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Từ 2023-2025, người tuổi Dần thăng hoa trong sự nghiệp, được thăng chức, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh cũng thu hái bộn tiền. Khi thành đạt trong sự nghiệp rồi, con giáp này mới nghĩ đến chuyện tình duyên.

Những người độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Trong khi đó, con giáp đã có gia đình cũng có dịp hâm nóng tình cảm với nửa kia trong các chuyến đi du lịch, dã ngoại. Những người chưa có con cũng nhận tin vui mang thai, sinh con.

Tuổi Dậu

Từ 2023-2025, tài vận của người tuổi Dậu khởi sắc hơn trước. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, được cấp trên đánh giá cao. Trong đó, trong kinh doanh, con giáp này cũng tìm được mặt hàng mới, nguồn hàng mới để đầu tư kinh doanh, hứa hẹn sẽ sinh lời.

Những khoản đầu tư của con giáp tuổi Dậu hứa hẹn sẽ có lãi, giúp họ thoát khỏi khó khăn về tài chính. Trong chuyện tình duyên, người tuổi này nếu còn độc thân cúng sẽ sớm gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

Tuổi Thìn

Từ 2023-2025, người tuổi Thìn có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Con giáp này làm kinh doanh thì lộc lá đầy tay, ký được hợp đồng có giá trị. Trong khi người làm công ăn lương cũng được quý nhân giúp đỡ, vượng đường thăng tiến.

Người có ý định chuyển việc cũng tìm được công việc tốt với lương thưởng, môi trường làm việc tốt hơn. Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Thìn có đôi có cặp sẽ nhận được món quà ý nghĩa từ nửa kia. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc. Tin vui gõ cửa khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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