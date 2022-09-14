Tử vi 20 ngày tới: 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn hơn người, tài lộc hưng thịnh, hậu vận ngồi không đếm tiền mỏi cả hai tay

Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Nửa cuối tháng 9, người tuổi Tỵ sẽ được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây. Bản mệnh sẽ luôn may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, mọi chuyện đến êm xuôi, dễ dàng đến bất ngờ, dẫu có khó khăn cũng luôn được quý nhân dang tay chào đón và giúp đỡ. Nhờ thế, chuyện tiền nong từ giờ đến cuối năm vô cùng thoải mái, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè. Khi gặp khó khăn, con giáp này có quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cho dù thời trẻ, người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn. Họ có thể sẽ làm ăn đổ bể hoặc phải thay đổi công việc nhiều lần.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tiếp theo, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước. Người này sống chan hòa, biết tiến biết lùi nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Chính những mối quan hệ này sẽ giúp người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, vượng đường thăng tiến.

Tuổi Ngọ

Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của cát tinh mà người tuổi Ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc. Con giáp này phát tài vào tháng 9 và không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng nóng nhờ những cống hiến cho tập thể. Nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc, cấp trên sẽ không ngại dành cho bạn những món quà khích lệ tương xứng.

*Bài viết mang mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.