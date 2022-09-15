3 con giáp xui xẻo đủ đường (16-18/9), cần đề phòng kẻo mang họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 08:08

Nếu nằm trong số những con giáp dưới đây thì bạn cần phải thật đề phòng kẻo dễ mang họa vào thân nhé!

Tuổi Dần
Giữa tháng 9/2022, công việc của người tuổi Dần khó mà tiến triển theo chiều hướng bản mệnh mong muốn. Điềm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết giữ mình. Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công việc nhiều trục trặc, tài vận trong tháng của bản mệnh có dấu hiệu ngừng trệ. Con đường kiếm tiền, làm giàu gặp nhiều trở lực, nhưng nếu không kiên trì tới cùng mà bỏ cuộc giữa chừng sẽ hoài công vô ích.

3 con giáp xui xẻo đủ đường (16-18/9), cần đề phòng kẻo mang họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, tốt nhất bạn nên thận trọng với các giao dịch, việc ký kết giấy tờ, hợp đồng… liên quan đến tiền bạc. Tháng này có dấu hiệu phá tài rõ rệt, bạn cần tỉnh táo khi giao dịch kẻo bị lừa đảo hoặc làm ăn thất thu.

Tuổi Sửu

Xin chia buồn với tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo vào thời gian này.  Do hung tinh án ngữ nên có thể bạn sẽ phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh khá vất vả khi có điềm báo tiểu nhân đang tìm mọi cách phá hoại, chơi xấu. Có những việc bạn đã nỗ lực rất nhiều, chỉ chờ tới ngày gặt quả ngọt nhưng khi gần chạm tay tới đích thì bị kẻ xấu tác động, lại phải vất vả gây dựng lại mọi thứ từ đầu.

3 con giáp xui xẻo đủ đường (16-18/9), cần đề phòng kẻo mang họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng không mấy suôn sẻ, mọi kế hoạch ngày càng trở nên sa sút, bản mệnh dù có kiếm được tiền cũng chẳng giữ nổi trong tay được lâu. Con giáp này gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác làm ăn, nếu không cẩn thận còn có thể bị lừa lọc.

Tuổi Thìn

Điềm báo tử vi cho thấy hung tinh đeo bám trong thời gian này khiến công việc của tuổi Thìn dễ xảy ra những trở ngại, khiến cho công sức mà trước giờ bản mệnh bỏ ra trở nên uổng phí, vất vả nhưng không được ghi nhận.

3 con giáp xui xẻo đủ đường (16-18/9), cần đề phòng kẻo mang họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, những chú Rồng còn khá đau đầu khi mà chuyện tình cảm của mình chẳng suôn sẻ như mong muốn. Những lời nói ra nói vào của người ngoài ảnh hưởng khá lớn tới mối quan hệ của hai bạn. Nếu lập trường không đủ kiên định, cả hai có thể sẽ lạc mất nhau bởi quá xem trọng ý kiến của người khác.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Ngọc Hoàng chốt sổ vàng đúng 20h ngày 20/9 : 3 con giáp hút tiền như nam châm, vận may hội tụ, của cải tràn vào nhà

Ngọc Hoàng chốt sổ vàng đúng 20h ngày 20/9 : 3 con giáp hút tiền như nam châm, vận may hội tụ, của cải tràn vào nhà

Cuối cùng 3 con giáp sau cũng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc tăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 49 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 49 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 49 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng