3 con giáp xui xẻo đủ đường (16-18/9), cần đề phòng kẻo mang họa vào thân

Nếu nằm trong số những con giáp dưới đây thì bạn cần phải thật đề phòng kẻo dễ mang họa vào thân nhé!

Tuổi Dần

Giữa tháng 9/2022, công việc của người tuổi Dần khó mà tiến triển theo chiều hướng bản mệnh mong muốn. Điềm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết giữ mình. Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công việc nhiều trục trặc, tài vận trong tháng của bản mệnh có dấu hiệu ngừng trệ. Con đường kiếm tiền, làm giàu gặp nhiều trở lực, nhưng nếu không kiên trì tới cùng mà bỏ cuộc giữa chừng sẽ hoài công vô ích. Ảnh minh họa: Internet Thời điểm này, tốt nhất bạn nên thận trọng với các giao dịch, việc ký kết giấy tờ, hợp đồng… liên quan đến tiền bạc. Tháng này có dấu hiệu phá tài rõ rệt, bạn cần tỉnh táo khi giao dịch kẻo bị lừa đảo hoặc làm ăn thất thu.

Tuổi Sửu Xin chia buồn với tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo vào thời gian này. Do hung tinh án ngữ nên có thể bạn sẽ phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh khá vất vả khi có điềm báo tiểu nhân đang tìm mọi cách phá hoại, chơi xấu. Có những việc bạn đã nỗ lực rất nhiều, chỉ chờ tới ngày gặt quả ngọt nhưng khi gần chạm tay tới đích thì bị kẻ xấu tác động, lại phải vất vả gây dựng lại mọi thứ từ đầu.

Ảnh minh họa: Internet Tài lộc cũng không mấy suôn sẻ, mọi kế hoạch ngày càng trở nên sa sút, bản mệnh dù có kiếm được tiền cũng chẳng giữ nổi trong tay được lâu. Con giáp này gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác làm ăn, nếu không cẩn thận còn có thể bị lừa lọc. Tuổi Thìn Điềm báo tử vi cho thấy hung tinh đeo bám trong thời gian này khiến công việc của tuổi Thìn dễ xảy ra những trở ngại, khiến cho công sức mà trước giờ bản mệnh bỏ ra trở nên uổng phí, vất vả nhưng không được ghi nhận. Ảnh minh họa: Internet Chẳng những vậy, những chú Rồng còn khá đau đầu khi mà chuyện tình cảm của mình chẳng suôn sẻ như mong muốn. Những lời nói ra nói vào của người ngoài ảnh hưởng khá lớn tới mối quan hệ của hai bạn. Nếu lập trường không đủ kiên định, cả hai có thể sẽ lạc mất nhau bởi quá xem trọng ý kiến của người khác. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-xui-xeo-du-duong-16-18-9-can-de-phong-keo-mang-hoa-vao-than-502721.html