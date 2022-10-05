Tử vi 2 tháng cuối năm (tháng 11 và 12/2022): 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc rộn ràng, tiền về như lũ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tốt bụng, ngay thẳng và cởi mở. Họ đối xử với mọi người chân thành. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ. Đôi khi, họ cũng bị người khác lợi dụng. Người tuổi Sửu sống nhẹ nhàng tình cảm, họ không thích ganh đua, cạnh tranh với những người khác. Người tuổi này thích sống an yên, không màng danh lợi nhưng họ lại có duyên với tiền bạc.

Người tuổi Tỵ là con giáp nhanh nhẹn và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Trong kinh doanh, họ đặc biệt nhạy bén và có thể đưa ra những quyết định phù hợp. Mặc dù đầu năm, người tuổi Tỵ làm ăn không gặp thời. Tuy nhiên, con giáp này không vì thế mà nản lòng, nhụt chí.

Hai tháng cuối năm, người tuổi Sửu có tài vận khởi sắc, nhiều tin vui gõ cửa. Đầu tháng 11, họ được Thần Tài ban phát của cải nên có vàng ngọc chất đầy nhà. Vào tháng 12, người tuổi này có sự nghiệp hanh thông, công việc của họ có nhiều bước tiến lớn. Nếu có ý định chuyển việc, họ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn, nên cân nhắc kỹ. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa vụ bội thu tốt tươi, sản phẩm bán được giá.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu được mệnh danh là con giáp chăm chỉ nhất trong số 12 con giáp. Tuổi Sửu luôn cố gắng đạt được mọi thứ tốt nhất và mong muốn bản thân mình có được sự nghiệp ở đỉnh cao. Tháng 11 là thời điểm con giáp này được rũ bỏ vận đen, đón nhận nhiều may mắn ghé thăm. Vào tháng 12 sao Hồng Loan xuất hiện còn giúp cho tuổi Sửu phát tài, phát lộc, gặp tới tấp những điều tốt lành trong chuyện tình cảm.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng những ưu điểm của bản thân để phát huy, để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không gặp nhiều may mắn nhưng họ có bản lĩnh hơn người, dù gặp khó khăn trắc trở gì cũng có thể vượt qua được. Tuổi Dậu là người luôn biết nỗ lực cố gắng, luôn khao khát có một cuộc sống giàu có không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình tận hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong tháng 11 những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Trước đó, họ đã từng trải qua khoảng thời gian buồn phiền không đáng có, hay gặp phải một ít rắc rối trong cuộc sống, khiến tâm trạng bị ảnh hưởng nặng nề. Chuyển sang tháng 12, tâm trạng của tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực, kéo theo công việc cũng suôn sẻ thuận lời. Người tuổi Dậu biết che giấu cảm xúc, họ không bao giờ thể hiện sự khó chịu của mình ra ngoài và luôn cố gắng tìm cách khắc phục. Cuối năm, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, và sẽ tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.