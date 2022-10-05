Đúng 12h ngày 6/10: 3 con giáp siêng năng lại có chí tiến thủ, hứa hẹn giàu có, vàng bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 12:00

Những con giáp này tuy không thông minh hơn người nhưng cần cù, chịu khó thì sớm trở mình thành người giàu có.

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, họ thể hiện rõ tài năng, tham vọng, không chịu an phận thủ thường. Vào khung giờ này, người tuổi Ngọ vui mừng khôn xiết khi có sao tốt chiếu mệnh, họ nhận được những cơ hội tốt trong công việc. Biết nắm bắt các cơ hội, con giáp này phát tài nhanh chóng, cầu được ước thấy.

Đúng 12h ngày 6/10: 3 con giáp siêng năng lại có chí tiến thủ, hứa hẹn giàu có, vàng bạc đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, người tuổi Ngọ cũng nhận được nhiều cơ may trong ngày này. Rất có thể, người làm công ăn lương sẽ được thăng chức. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Người tuổi Ngọ biết học tập từ những thất bại, vấp ngã sẽ ngày một trưởng thành và vững vàng trong công việc.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được mệnh danh là con giáp chăm chỉ nhất trong số 12 con giáp. Tuổi Sửu luôn cố gắng đạt được mọi thứ tốt nhất, và mong muốn bản thân mình có được sự nghiệp ở đỉnh cao. Bên cạnh đó, con giáp này là người hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người. Vì vậy, tuổi Sửu luôn được đồng nghiệp quý mến và hỗ trợ trong công việc.

Đúng 12h ngày 6/10: 3 con giáp siêng năng lại có chí tiến thủ, hứa hẹn giàu có, vàng bạc đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, con giáp tuổi Sửu được rũ bỏ vận đen, đón nhận nhiều may mắn ghé thăm. Sao Hồng Loan còn giúp cho tuổi Sửu phát tài, phát lộc, gặp tới tấp những điều tốt lành trong chuyện tình cảm.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định và rất cá tính. Đa số những người tuổi Dần đều có chí tiến thủ, kiên nhẫn thực hiện ước mơ của mình. Họ vốn là người rất thông minh, tài giỏi, biết tận dụng mọi thế mạnh, ưu điểm của bản thân để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn thăng hoa. Bước vào khung giờ này, người tuổi Dần sẽ hoàn toàn có khả năng trở thành đại gia, tình tiền viên mãn không ai sánh bằng.

Đúng 12h ngày 6/10: 3 con giáp siêng năng lại có chí tiến thủ, hứa hẹn giàu có, vàng bạc đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời gian này cuộc sống của tuổi Dần sẽ có những chuyển biến tích cực. Trước đây tuổi Dần đã phải một mình gồng gánh mọi thử thách khó khăn, nhưng nhờ bản lĩnh sống tuyệt vời mà họ đã tích cực đối mặt, tự mình giải quyết khó khăn mà không dựa dẫm vào bất cứ ai. Cụ thể vào thời điểm này tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, sẽ tìm được hướng đi mới phát triển sự nghiệp thăng hoa bất ngờ. Ngoài ra còn có vận đào hoa bất ngờ xuất hiện, có khả năng gặp được ý trung nhân đồng thời tài vận cũng được cải thiện đáng kể. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày (5, 6 và 7/10): 3 con giáp làm nên chuyện, phúc báo dồi dào, cuộc sống điền viên sum vầy hạnh phúc

Tử vi 3 ngày (5, 6 và 7/10): 3 con giáp làm nên chuyện, phúc báo dồi dào, cuộc sống điền viên sum vầy hạnh phúc

Trong 3 ngày (5, 6 và 7/10), những con giáp này gặp được nhiều may mắn, phúc lộc trong công việc cũng như cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 56 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý