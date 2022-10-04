Tử vi 4 ngày (10, 11, 12 và 13/10): Thần Tài dự đoán tin mừng đến 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm cục tiền to, hoá nguy thành cát

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 15:45

3 con giáp này 'bị' may mắn rơi trúng đầu, không tận dụng để phát triển cuộc sống thì thực quá phí.

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá dũng mãnh, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Họ tràn đầy năng lượng, sức mạnh và bầu nhiệt huyết. Vì vậy, khi đã quyết định làm việc gì, người tuổi Thìn luôn cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Tử vi 4 ngày (10, 11, 12 và 13/10): Thần Tài dự đoán tin mừng đến 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm cục tiền to, hoá nguy thành cát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời gian đầu tháng 10, những con giáp này dễ bị các hung tinh chiếu mệnh nên gặp điềm xui về tài chính và cuộc sống cũng căng thẳng. Tuy nhiên về gần giữa tháng, người tuổi này có vận thế vượng hơn trước. Con giáp này có sự bứt phá trong sự nghiệp, con đường thăng quan tiến chức của họ như được trải thảm. Những cơ hội phát tài từ “trên trời rơi xuống” liên tiếp đến với con giáp này. Điều này giúp cho người tuổi Ngọ có thể dễ dàng trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần mạnh mẽ, thích phiêu lưu và đầy đam mê với cuộc sống. Gần giữa tháng 10, Dần được hưởng vận may lớn. Thời gian này tuổi Dần nếu nắm bắt lấy những cơ hội và khám phá những vùng đất mới thì những chuyện mới mẻ sẽ xuất hiện và thành công tưng bừng đến với người tuổi Dần. Miễn là họ không được tham gia vào các phi vụ liều lĩnh và nhiều rủi ro.

Tử vi 4 ngày (10, 11, 12 và 13/10): Thần Tài dự đoán tin mừng đến 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm cục tiền to, hoá nguy thành cát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, trong 4 ngày (10, 11, 12 và 13/10), người tuổi Dần cần giữ cho tinh thần luôn thoải mái, không gian sống sạch sẽ, gọn gàng. Thời gian này gia đình Dần cũng có không khí ấm cúng, tràn đầy sinh khí sẽ giúp thời gian sắp tới của người tuổi Dần được nhiều lộc khí.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách hoạt bát sôi nổi và luôn thích tự do khám phá, phiêu lưu. Người tuổi Ngọ thường gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ, họ biết nhìn xa trông rộng và đi đầu xu hướng. Trong công việc, tuổi Ngọ không bao giờ nghỉ ngơi, họ luôn muốn tìm tòi sáng tạo để cuộc sống ngày càng thú vị. Thời gian qua, tuổi Ngọ đã gặp không ít khó khăn, thế nhưng nhờ sự thông minh và tài giỏi của mình mà họ tự vững tin vượt qua giông bão. Bước giữa tháng 10, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ thăng hoa theo một cách nhất định, có người còn phát tài bất ngờ.

Tử vi 4 ngày (10, 11, 12 và 13/10): Thần Tài dự đoán tin mừng đến 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm cục tiền to, hoá nguy thành cát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, 4 ngày (10, 11, 12 và 13/10) tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Ngọ tìm kiếm được cơ hội để thay đổi cuộc sống và làm giàu. Ngoài ra, nhiều hỷ sự, từ công việc đến mọi thứ xung quanh đều đang chuyển biến tích cực cũng kéo đến. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Ngọ cần phải tỉnh táo để nắm bắt mọi thời cơ, nếu may mắn cuộc sống sẽ thăng hoa từ đây, thời gian về sau không phải lo lắng bất cứ điều gì, chẳng may có khó khăn cũng trụ được và vượt qua ngoạn mục.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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