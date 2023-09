Top 3 con giáp có tài lộc bằng 0 trong tháng 9, nhưng bước sang tháng 10 là đổi vận, tiền bạc sung túc, cuộc đời tươi sáng

Tháng 9 rắc rối thế nào không biết nhưng từ tháng 10 mọi thứ sẽ được giải quyết êm đẹp. Tử vi học có nói, trong tháng mới tới đây tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Từ đầu tháng 10, tuổi Tỵ sẽ cảm nhận được vận may đang đến gần, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ tốt đẹp, tâm trạng cũng tốt hơn, làm việc hiệu quả và đạt được nhiều thành công hơn. Đặc biệt, vào cuối tháng, tuổi Tỵ sẽ nhận được hỷ sự về nhân duyên cũng như những điều mà bạn đang mong chờ.

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lợi, luôn biết tìm kiếm cơ hội để tỏa sáng. Như những con giáp khác, tuổi Tỵ cũng khao khát một cuộc sống giàu có sung túc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người tuổi Tỵ rất tài giỏi, đa số họ đều xây dựng được sự nghiệp ổn định khi bước vào tiền vận, tuy nhiên có những lúc vận may không mỉm cười nên họ phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở.

Với người làm kinh doanh, nhìn chung thời điểm này mọi việc đương khá thuận lợi, bản mệnh cũng không phải lo nghĩ nhiều, vì vận may đang tới rất gần. Bạn có cơ hội đầu tư sinh lời, tiền bạc đổ về nhà không ngớt, nên biết chớp thời cơ thật nhanh.

Với tuổi Ngọ, may mắn đến vào ngay đầu tháng 10 giúp bạn nhận được rất nhiều cơ hội để sớm cải thiện thu nhập của mình. Công việc tiến triển suôn sẻ, các kế hoạch thuận buồm xuôi gió ngoài cả mong đợi. Nhờ vậy nên Ngọ cũng thu về được một khoản thu nhập kha khá, đây chính là công sức của bạn sau một thời gian dài vất vả.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có vận may trong tháng 10/2022, thu nhập về tài chính cũng tương đối đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Tuất tuy táo bạo nhưng thận trọng. Vào thời điểm then chốt có thể tạo ra tài sản và gia tăng tài sản một cách nhanh chóng.



Phương diện tài chính phát triển rực rỡ, đặc biệt vào thời điểm đầu tháng, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ. Nhờ biết nắm bắt thời cơ lại nỗ lực hết mình, bạn đạt được nhiều thành tựu, lương bổng tăng hơn trước rất nhiều. Dù đạt được thành công nhưng người tuổi này chớ nên tự phụ. Hãy tiếp tục học hỏi, phấn đấu để bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm