Từ vi nửa đầu tháng 10: Muộn phiền qua đi, 3 con giáp đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền tài có đủ

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 19:49

Bước qua tháng 10, những con giáp này dần lấy lại được vị thế của mình. Mọi khó khăn đã qua đi, giờ là lúc vươn lên làm giàu.

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là con giáp thẳng thắn, có sao nói vậy, họ đối xử tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vì vậy, người tuổi này có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào hơn người. Tuy nhiên có đôi lúc trong công việc, con giáp này tỏ ra mất tập trung, dễ hài lòng với những gì mình đang có. Đây là điều mà con giáp này cần thay đổi để thành công hơn trong cuộc sống.

Bước qua tháng 10, con giáp tuổi Tý có tài vận hanh thông thuận lợi hơn trước. Con giáp này làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc, đó có thể làm một vị trí làm việc mới hoặc một dự án mới. Người tuổi này cần mạnh dạn chớp lấy cơ hội chứ không nên bỏ lỡ. Ngoài ra, những người đang có ý định chuyển việc thì đây là thời điểm tốt để họ nộp hồ sơ.

Từ vi nửa đầu tháng 10: Muộn phiền qua đi, 3 con giáp đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền tài có đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các bộ phận tuyển dụng ở các công ty đang để mắt đến con giáp này. Những người làm kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn nên doanh số tốt hơn trước. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm rồi sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu cần cù, siêng năng, không sợ đối mặt với khó khăn và luôn chịu khó, biết vươn lên trong cuộc sống. Bản tính tuổi Sửu là người ham mê công việc, bất kể họ sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào, họ cũng vẫn miệt mài tự làm tự ăn, không sống dựa dẫm vào bất cứ ai và luôn mong chờ tự mình có thể xây dựng được cuộc sống ấm no viên mãn.

Tử vi học có nói, bước qua tháng 10, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống sẽ bước sang trang mới. Người tuổi Sửu vốn thông minh, sống thực tế, họ luôn hiểu được giá trị lao động đích thực, chỉ cần gặp vận may thì cuộc sống sẽ thăng hoa rực rỡ.

Từ vi nửa đầu tháng 10: Muộn phiền qua đi, 3 con giáp đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền tài có đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ. Không những được thần tài chiếu cố, kiếm được nhiều tiền mà thời gian tới còn tìm được cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Con giáp này luôn phấn đấu để đạt được sự hoàn hảo trong công danh và sự nghiệp. Tỵ luôn chủ động và có kế hoạch khá chu đáo cho tương lai của mình. Chính vì vậy mà bản mệnh không mù quáng theo đuổi những thứ vô vọng, để rồi cuộc sống xuống dốc.

Từ vi nửa đầu tháng 10: Muộn phiền qua đi, 3 con giáp đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền tài có đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua tháng 10, cuộc sống của người tuổi Tỵ rất suôn sẻ. Đây là quãng thời gian công việc khởi phát, sự nghiệp bắt đầu có tiếng tăm, chiếm được cảm tình của quý nhân. Một số người có thể vươn tới đỉnh cao và trở thành người chiến thắng trong cuộc đua. Bao nhiêu muộn phiền đều sẽ tan biến hết và giờ là lúc cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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