Tử vi ngày 3 ngày (28, 29, và 30/9): Tài vận của 3 con giáp lên dốc, chuyển nghèo thành giàu, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 19:20

Cuối tháng 9 năm 2022, vận tài lộc cực vượng giúp 3 con giáp giàu lên trông thấy, nhận nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, người tuổi này thường thích sống an phận, thích cuộc sống ổn định. Người tuổi này thân thiện, gần gũi với mọi người nên được nhiều người yêu mến. Tử vi ngày 3 ngày (28, 29, và 30/9) cho thấy con giáp tuổi Mùi có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ. 

Tử vi ngày 3 ngày (28, 29, và 30/9): Tài vận của 3 con giáp lên dốc, chuyển nghèo thành giàu, làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Người tuổi này cần tăng cường ra ngoài giao lưu, mở rộng các mối quan hệ thì mới gặp được người xuất sắc. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất nghị lực, kiên cường, sống thẳng thắn và không ngừng khao khát làm giàu, xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Trong số 12 con giáp, tuổi Tuất đã phải đối mặt với nhiều khó khăn vào thời tiền vận, nhưng tất cả đều sẽ được đền đáp xứng đáng vào trung vận và hậu vận. Tử vi học có nói, trong 3 ngày (28, 29, và 30/9) cuộc sống tuổi Tuất khá bình yên, tài vận và sự nghiệp có nhiều biến động.

Tử vi ngày 3 ngày (28, 29, và 30/9): Tài vận của 3 con giáp lên dốc, chuyển nghèo thành giàu, làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ tưởng mọi thứ chỉ giậm chân tại chỗ, không có gì khởi sắc, thì vận may tuổi Tuất bất ngờ lội ngược dòng vào tháng 9. Cụ thể, tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, trước khi bước qua tháng 10, tuổi Tuất sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, nếu như không thể thành đại gia thì ít nhất cũng có tài sản dư dả, làm tiền đề để phát triển cơ ngơi vào năm sau.

Tuổi Mùi

Các bạn cầm tinh con dê có tâm lý rất tốt và lạc quan, họ sẽ tự động viên mình rất nhiều, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, hy vọng năm tới sẽ suôn sẻ. Cuối tháng 9 năm 2022, con giáp Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, phú quý, tiền bạc không thiếu, cuộc sống hạnh phúc, gặp khó khăn cũng chẳng cuối đầu. Sau quãng thời gian nỗ lực cần cù, siêng năng thì khó khăn của tuổi Mùi cũng tan biến, tài lộc tăng gấp đôi, nhất định sẽ có thu hoạch kép trong sự nghiệp và tình duyên.

Tử vi ngày 3 ngày (28, 29, và 30/9): Tài vận của 3 con giáp lên dốc, chuyển nghèo thành giàu, làm ăn phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số người thường được lãnh đạo coi trọng, ưu ái trong công việc, ở vị trí cao, có cuộc sống hạnh phúc sau này, có tư duy hơn, những mối liên hệ tích lũy thuở ban đầu sẽ phát huy, quả là đáng mong đợi, mai sau công thành danh toại, phát tài, phát lộc, gia tăng tài lộc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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