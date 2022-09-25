3 chòm sao liên tục nhận thị phi, chuốc họa vào thân chỉ vì thói nhiều chuyện thích "hóng drama"

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 20:40

Chỉ vì cái tính thích "hóng hớt" chuyện thiên hạ mà không ít lần những chòm sao này rước họa vào thân.

Cung Bạch Dương

Là một cung hoàng đạo thuộc nhóm nguyên tố Lửa, Bạch Dương sở hữu tính cách nổi trội là sự đam mê, nhiệt tình và đặc biệt là rất hoạt ngôn. Khả năng ăn nói của Bạch Dương giúp họ không thiếu chủ đề để nói trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Thậm chí có những thời điểm những chú Cừu nói nhiều đến mức người xung quanh cũng phải "sợ". Nhất là khi ở bên cạnh những người bạn thân thiết của mình, chòm sao này có thể nói liến thoắng không ngừng nghỉ, miệng nói, tay chân cũng khua loạn xạ để câu chuyện thêm phần sinh động. 

3 chòm sao liên tục nhận thị phi, chuốc họa vào thân chỉ vì thói nhiều chuyện thích 'hóng drama' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cung hoàng đạo này quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên ngồi cạnh họ, bạn sẽ được nghe đủ thứ, về đủ người trên đời. Khi Bạch Dương đã nảy sinh hứng thú về một chủ đề thì không có gì có thể ngăn được, càng nói càng hăng. Nhưng có đôi khi Dương Dương không ý thức được điều gì nên nói điều gì không nên, tính cách thẳng thắn bộc trực khiến họ không thể giấu được bất cứ bí mật hay chuyện riêng tư nào. 

Nếu bạn nói cho họ biết bí mật của mình, có thể họ sẽ vô tình nói ra cho rất nhiều người khác cùng biết. Khi thấy người khác buôn chuyện, Bạch Dương cũng sẽ "góp vui" bằng những thông tin mà mình có được. Cứ thế, những chú Cừu trở thành kẻ thích "buôn dưa lê" lúc nào không hay, thế nhưng họ lại chẳng lường trước được những hậu quả mình có thể gặp phải vì cái tính thích đưa chuyện của mình.

Cung Nhân Mã

Là cung hoàng đạo ưa phiêu lưu, thích khám phá những điều mới mẻ, đặc biệt là có trí tò mò rất cao, những điều đó thôi thúc Nhân Mã có niềm "đam mê" với những bí mật của người khác.

Nhân Mã có một biệt tài là rất giỏi khơi gợi chuyện từ người khác. Chỉ cần là chủ đề mình cảm thấy hứng thú, cho dù đối phương không tiết lộ thì chòm sao này cũng có cách nói bóng nói gió để người kia chủ động nói ra bí mật nhỏ của mình.

3 chòm sao liên tục nhận thị phi, chuốc họa vào thân chỉ vì thói nhiều chuyện thích 'hóng drama' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và Nhân Mã cũng chẳng phải người giỏi giữ bí mật. Trong những cuộc nói chuyện rôm rả, họ rất dễ tiết lộ bí mật của người khác cho đám đông và coi đó là một thành tựu để mừng thầm trong lòng vì cảm thấy mình "nhạy" thông tin. Thực chất, sở thích buôn chuyện của Nhân Mã không xuất phát từ mục đích xấu. Họ chỉ đơn thuần cho rằng đó là cách để thêm gia vị cho cuộc đời vốn rất dễ nhàm chán hiện tại chứ không nhằm để hạ bệ, hay bêu xấu bất cứ ai.

Thế nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ giống với chòm sao này. Nhân Mã vốn không hề nghĩ đến cảm nhận của chủ nhân bí mật ra sao khi chuyện riêng tư của mình lan đầy trời. Chỉ vì cái thói ham vui ích kỷ đó, Nhân Mã luôn rất dễ vướng họa thị phi mà vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm cho lần sau. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   Chòm sao cung hoàng đạo Horoscope

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