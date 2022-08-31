Mặc kệ sao Thủy nghịch hành lần 3, những chòm sao này vẫn bứt phá mạnh mẽ, thuận theo thời thế, đạt được nhiều sự bứt phá bất ngờ

Mặc dù không có cung hoàng đạo nào hoàn toàn thoát khỏi tác động vũ trụ của sao Thủy nghịch hành, nhưng các cung hoàng đạo thuộc nhóm Kiên Định được cho là sẽ chịu ít tác động nhất của kỳ biến động chiêm tinh này, hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm mà không cần phải quá lo lắng về Thủy nghịch.

Vòng quay ngược kéo dài 3 tuần rưỡi lần này của sao Thủy chắc chắn có thể gây ra một số sự chậm trễ hoặc hỗn loạn khó chịu, nhưng đối với một số dấu hiệu hoàng đạo ít bị ảnh hưởng nhất bởi sự ngược dòng của sao Thủy vào tháng 9 năm 2022, nó có nhiều khả năng trôi qua mà không gây ra bất kỳ rủi ro lớn nào cho họ.

Nhóm Kiên Định bao gồm các cung Kim Ngưu, Sư Tử, Hổ Cáp và Bảo Bình. Hãy cứ yên tâm vì bạn sẽ liên tiếp gặp may mắn, mọi chuyện diễn ra thuận lợi như ý!

Chính bởi vì sao Thủy đi ngược chiều lần thứ 3 này sẽ diễn ra bắt đầu tại vị trí của một cung Khí nhóm Thống Lĩnh – Thiên Bình, sau đó quay trở lại vị trí của cung Đất nhóm Linh Hoạt - Xử Nữ sau hai tuần. Điều đó có nghĩa là các dấu hiệu thuộc nhóm Kiên Định có thể không cảm thấy cường độ mạnh mẽ của Thủy nghịch như các dấu hiệu khác.

Ảnh minh họa: Internet

1. Chòm sao Kim Ngưu

Các cung hoàng đạo Kim Ngưu sẽ có một khoảng thời gian khá dễ chịu trong kỳ sao Thủy nghịch hành vào tháng 9 năm 2022 này.

Tháng mở đầu mùa Thu năm nay sẽ có không ít những thay đổi lớn đối với cung hoàng đạo này. Sao Thiên Vương bất ngờ chiếu sáng dấu hiệu hoàng đạo của bạn, tạo thành các kết nối với sao Hỏa tràn đầy năng lượng và tạo ra những cơ hội cho Kim Ngưu tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Với sự gặp gỡ của các hành tinh, vòng quay ngược chiều của sao Hỏa ít tác động hơn tới Kim Ngưu, thậm chí nó còn có thể giống như một sự mở mang ngay trong những hỗn loạn hiện tại, tức là Kim Ngưu có thể tìm ra cách để tận dụng năng lượng nghịch hành thay vì chống lại nó.

Có thể nói sao Thủy nghịch hành dường như không thể ảnh hưởng đến phong độ của Kim Ngưu. Tuy vậy, một số thay đổi nhất định là khó tránh khỏi và bạn cần chấp nhận điều đó. Hãy coi đây như một cách để thanh tẩy cuộc sống, loại bỏ những điều cũ kỹ, tiêu cực.

Trong thời gian này, bạn nên tránh đưa ra những cam kết khi chưa tìm hiểu tình hình kỹ càng, vì khả năng xảy ra lỗi giao tiếp hoặc sai lệch thời gian là rất cao. Luôn chắc chắn về mọi việc sẽ giúp bạn bảo vệ được danh tiếng của mình.

Hãy cho bản thân thêm chút thời gian để xem lại lịch trình hiện tại của bạn và điều chỉnh cho phù hợp hơn với những thay đổi diễn ra trong cuộc sống của bạn gần đây. Đôi khi, làm việc hiệu quả không nhất thiết phải luôn chạy theo thành công của người khác, mà là làm tốt những gì đang ở ngay trước mắt bạn.

Ngoài ra, tong thời điểm này, khó tránh khỏi những lúc tổn thương từ quá khứ tìm về gây nên những cảm xúc tiêu cực. Hãy từ từ “tiêu hóa” chúng với tâm thái thật thoải mái. Gượng ép không bao giờ là một “liều thuốc” cho cảm xúc.

Ảnh minh họa: Internet

2. Chòm sao Sư Tử

Năng lực và khả năng xoay sở của Sư Tử là điều không cần phải bàn cãi. Đặc biệt trong thời gian sao Thủy nghịch hành, bạn càng có cơ hội để thể hiện sự khôn khéo của mình trong cả học hành và công việc. Điều mà bạn đang theo đuổi sẽ mang lại cho bạn cực kỳ nhiều lợi ích.

Theo các chuyên gia chiêm tinh học, kỳ Thủy nghịch hành lần 3 năm 2022 này là cơ hội hữu ích để chòm sao này suy ngẫm về những lựa chọn bạn đã đưa ra trong thời gian gần đây, bao gồm cả các quyết định chi tiêu tiền bạc, mua sắm hay các mối quan hệ xã giao của bạn.

Hai tuần đầu tiên của quá trình nghịch hành sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực giao tiếp trên biểu đồ sao của bạn, vì vậy bạn có thể mắc lỗi sai về giao tiếp khi đưa ra phát ngôn không đúng hoàn cảnh hoặc hiểu sai ý của người khác.

Tuy nhiên, điều này cũng là cơ hội để đánh giá lại mức độ ăn ý của bạn với ai đó. Nếu đủ tin tưởng và thân thiết, chắc chắn đối phương sẽ hiểu rằng bạn không hề có ác ý. Còn ngược lại, nếu người kia cố tình bới lông tìm vết, lợi dụng tình huống đó để gây thị phi nhiễu nhương cho bạn, vậy thì bạn cũng hiểu rằng mình nên làm gì với mối quan hệ đó rồi chứ?

Về phía mình, Sư Tử cũng nên lựa chọn từ ngữ, sắp xếp những điều bạn định truyền tải một cách có logic và đúng sự thật. Khi bạn trình bày mọi thứ rõ ràng, sẽ chẳng ai có thể cố tình hiểu sai và gây thị phi cho bạn được nữa.

Nhìn chung, hãy cứ sẵn sàng thử sức với những lĩnh vực bạn chưa biết, điều đó sẽ giúp bạn bồi đắp thêm hiểu biết ngày càng sâu sắc. Năng lực của bạn sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian này, cung hoàng đạo này đi bất cứ đâu cũng tỏa sáng và luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Bên cạnh đó, một vài mối quan hệ cũ cũng sẽ xuất hiện trở lại trong cuộc sống của bạn, có thể đối phương chủ động liên hệ hoặc cả hai tình cờ gặp gỡ. Nếu là người yêu cũ và cảm xúc cũ cũng ùa về theo, bạn nên chắc chắn rằng hiện tại cả hai đều đang độc thân để tránh rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

3. Chòm sao Hổ Cáp

Hổ Cáp cũng là một trong những chòm sao may mắn mùa Thủy nghịch hành lần 3 năm 2022.

Hầu như cả quá trình ngược chiều lần này của sao Thủy đều sẽ diễn ra trong ngôi nhà thứ 12 về tâm hồn bình yên và đơn độc của bạn, vì vậy những tác động mà nó gây ra sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với bình thường.

Đây có thể coi là một giai đoạn để Hổ Cáp tập trung hơn vào nội tâm của mình, có thể liên quan một chút tới tâm linh. Bạn tìm ra những sự kết nối tâm hồn, tiềm thức với vũ trụ. Nhờ vậy, chòm sao này có thể thấy mình thường lặp lại những giấc mơ trong quá khứ hoặc cần thêm những khoảng thời gian ở một mình để có thể kết nối với trực giác của bản thân.

Nếu trước đó, những vấn đề về tâm linh mà trí óc tỉnh táo của bạn đã vô tình loại bỏ hoặc chưa có cơ hội xử lý, thì bây giờ là lúc để cho phép những thông điệp này được truyền tải tới bạn rõ ràng hơn.

Vốn dĩ chòm sao này khá cứng đầu, khó thay đổi, nhưng Hổ Cáp sẽ có cơ hội để phát triển bản thân mình trong giai đoạn sao Thủy nghịch hành lần này. Bạn dễ dàng nhận ra rằng mình đã thay đổi khá nhiều và bạn vẫn đang tiếp tục thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.

Cung hoàng đạo này sẽ bứt phá ngoạn mục không chỉ trong sự nghiệp mà cả ở trong nhận thức của bản thân. Sao Thủy nghịch hành lần này sẽ dẫn dắt bạn tìm kiếm được những khía cạnh khác của bản thân mình. Bạn sẽ cảm thấy yêu bản thân hơn và từ đó lan tỏa tình yêu đến với mọi người xung quanh.

Ngoài ra, một mối quan hệ tình bạn có thể phát sinh tranh cãi trong những tuần cuối cùng của quá trình Thủy nghịch. Những bất đồng này vốn đã âm ỉ từ lâu, bạn nên hòa giải thay vì đối chọi gay gắt.

Ảnh minh họa: Internet

4. Chòm sao Bảo Bình

Mùa sao Thủy nghịch hành lần này sẽ giúp cho Bảo Bình có những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và hấp dẫn. Dù muốn hay không, bạn cũng sẽ dễ dàng lạc lối trong giai đoạn này, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tuy nhiên, đây lại không phải là một điềm xấu dành cho Bảo Bình nên đừng lo lắng quá nhé. Thay vì tập trung quá nhiều vào đích đến, bạn sẽ tận hưởng tất cả những điều thú vị mà mình thấy và khám phá được trên con đường mới này.

Và thông qua đó, cung hoàng đạo này sẽ học hỏi được thêm rất nhiều và tích lũy được cho bản thân những kinh nghiệm vô cùng quý báu.

Tất nhiên, Thủy nghịch hành chưa bao giờ là dễ chịu. Bạn cũng sẽ phải chịu một số tác động hữu hình như vấn đề đi du lịch bị trì hoãn, tiền bạc cho vay nhưng khó đòi lại, cảm xúc rối ren giữa hiện tại và quá khứ... nhưng tất cả những vấn đề đều đến từ nguyên nhân chủ quan, do đó chỉ cần bạn điều chỉnh bản thân thì mọi vấn đề sẽ tự biến mất.

Thời gian này, bạn cũng có thể thấy rằng Thủy nghịch còn mang lại cơ hội để làm rõ hệ thống niềm tin cao hơn của bạn và thay đổi một vài định kiến sẵn có của bạn. Thay vì giữ chặt những giáo điều hay nhãn mác cũ chỉ vì chúng đã từng gây tiếng vang với bạn, hãy sử dụng năng lượng này để nhìn nhận cuộc sống xung quanh ​​của bạn bằng con mắt mới mẻ, bạn sẽ tìm lại cảm hứng sống vui vẻ trước đó.

Sự thay đổi quan điểm được thúc đẩy trong quá trình nghịch hành lần này cũng có thể khơi dậy mối quan tâm mới đối với một số chủ đề nghiên cứu trước đây hoặc theo đuổi khát vọng trong quá khứ của bạn.

Chỉ vì bạn không đạt được một mục tiêu cụ thể hoặc theo đuổi một giấc mơ nào đó trước đây không có nghĩa là đã quá muộn để biến nó thành hiện thực. Nếu niềm đam mê vẫn còn đó, đừng ngại đuổi theo những chiếc cầu vồng đó.

Đồng thời, sao Thủy nghịch hành lần thứ 3 trong năm 2022 sẽ giúp Bảo Bình có thể dễ dàng bày tỏ tấm lòng của mình và giúp hàn gắn những mối quan hệ đã từng rạn vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.