Trời phú 4 con giáp nữ sở hữu duyên ngầm, nhan sắc kiều diễm khiến bao người say mê, đến già vẫn có vệ tinh theo đuổi

Những người phụ nữ có nhiều người khác giới theo đuổi chứng tỏ họ vô cùng quyến rũ, có sức hút mê người,... đến già vẫn "mặn mà" người theo không dứt. Những người như vậy trong tử vi gọi là vượng vận đào hoa.

Về mặt tiêu cực Vượng vận đào hoa, hoặc có số đào hoa sát khiến họ lại dễ sa vào những chuyện rắc rối phức tạp trong tình yêu hôn nhân . Như một lúc yêu nhiều người và có rất nhiều tình nhân hoặc cố tình phá hoại, đạp đổ hạnh phúc gia đình khác. Họ khó mà có được kết cục viên mãn hạnh phúc trong hôn nhân và tình yêu là vì vậy!

Hiểu theo nghĩa rộng và khách quan nhất thì “đào hoa” là từ dùng để chỉ những người chiếm được nhiều tình cảm – nhân duyên hơn so với người khác. Vượng vận đào hoa, có số đào hoa sát cũng hàm chứa trong đó hai thuộc tính, đồng thời cũng là hai loại hiệu quả trái ngược: Tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực Người có vận đào hoa là người có duyên, có sức hấp dẫn, quyến rũ, và chiếm dược nhiều cảm tình – nhân duyên hơn so với người khác, và chính điều đó giúp họ nhận được nhiều tình cảm yêu thương, chào dón của số đông hơn. Trên khía cạnh tích cực mà nói thì hiệu quả lớn nhất và dễ nhận thấy nhất là người có vận đào hoa dễ có một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Trong công việc và đời sống thường ngày, họ dễ chiếm dược tình cảm của đông đảo mọi người, nhờ đó họ mới dễ dàng phát huy phát huy tài năng và danh tiếng của bản thân. Thậm chí đào hoa còn có thể giúp họ có được những cơ hội kết thân với những người nhân vật danh tiếng, có địa vị cao, những doanh nhân thành đạt, hoặc bước chân vào giới quyền quý, giàu sang.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có vận đào hoa cực thịnh, cũng bởi tính cách hào phóng, thấu hiểu lòng người, cởi mở, vui vẻ. Hơn nữa vẻ bề ngoài dù không mấy bắt mắt nhưng người này lại có duyên ngầm đốn tim người khác phái ầm ầm.

Họ còn chịu đựng, nhẫn nại rất tốt, nam giới cực kì thích tính cách ôn hòa của họ. Trong mọi trường hợp, người tuổi Thìn luôn xử lý mọi việc cực lý trí, dù xuất thân ra sao, bao nhiêu tuổi thì cũng không ai dám khinh nhờn họ.

Tuổi tác càng lớn người khác phái hâm mộ họ càng nhiều. Có điều các đức ông chồng cứ yên tâm vì họ vô cùng chung thủy, đặc biệt họ luôn biết cách vun vén cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu tự tin, kiêu ngạo, trời sinh đã có sức hút không ngừng với người khác phái. Họ không dễ dàng tin cậy người khác, cũng không nhẹ dạ tin những lời đường mật của đàn ông. Họ sẽ từ từ quan sát rồi lựa chọn cho mình người đàn ông tốt nhất.

Phụ nữ tuổi này độc lập, giỏi giao tiếp, nhìn thì có vẻ dễ gần nhưng thực ra họ đang ngấm ngầm quan sát xem bạn có đáng để họ chơi cùng hay không. Hơn nữa khí chất nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến người khác phái không khỏi ngước nhìn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những cô nàng tuổi Ngọ có tính cách quyết đoán, nói được làm được, hài hước, thông minh. Trong mắt nam giới, họ ngoài vẻ ngoài xuất chúng, phong cách tiêu chuẩn, còn có chút gì đó "đáng yêu" trong tính cách và lối hành xử.

Vậy nên dù cho có ngoại hình không mấy bắt mắt thì họ vẫn có vô khối người theo đuổi. Người tuổi này tài hoa, sắc sảo, xử lý mọi việc khéo léo, có chủ kiến không bao giờ vì không đạt được mục tiêu của mình mà quá tiêu cực.

Theo năm tháng, sức hút của người tuổi này chỉ có tăng lên chứ không giảm bởi sự thành thục gợi cảm và sức hút mê người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân được mệnh danh bởi tính tình hài hước, yêu ai thì yêu hết lòng nhưng ghét ai thì ghét ra mặt. Nói chuyện thẳng thắn nhưng trong vẫn chứa được chất khôi hài, sởi lởi. Đây chính là điểm thu hút người khác phái ở nữ tuổi Thân.

Hơn hết những cô nàng tuổi Thân cũng là người khá thiên hướng nội, ít làm thân với ai nhưng một khi đã cho họ được lòng tin thì đối với họ đó chính là người quan trọng, sống thật hết lòng.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.