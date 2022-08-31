Trời phú 4 con giáp nữ sở hữu duyên ngầm, nhan sắc kiều diễm khiến bao người say mê, đến già vẫn có vệ tinh theo đuổi

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 04:00

Có 4 con giáp nữ vượng đào hoa, trời phú được nét duyên ngầm nên rất dễ thu hút người khác giới.

Những người phụ nữ có nhiều người khác giới theo đuổi chứng tỏ họ vô cùng quyến rũ, có sức hút mê người,... đến già vẫn "mặn mà" người theo không dứt. Những người như vậy trong tử vi gọi là vượng vận đào hoa.

Trời phú 4 con giáp nữ sở hữu duyên ngầm, nhan sắc kiều diễm khiến bao người say mê, đến già vẫn có vệ tinh theo đuổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vượng vận đào hoa là gì?

Hiểu theo nghĩa rộng và khách quan nhất thì “đào hoa” là từ dùng để chỉ những người chiếm được nhiều tình cảm – nhân duyên hơn so với người khác. Vượng vận đào hoa, có số đào hoa sát cũng hàm chứa trong đó hai thuộc tính, đồng thời cũng là hai loại hiệu quả trái ngược: Tích cực và tiêu cực.
Về mặt tích cực
Người có vận đào hoa là người có duyên, có sức hấp dẫn, quyến rũ, và chiếm dược nhiều cảm tình – nhân duyên hơn so với người khác, và chính điều đó giúp họ nhận được nhiều tình cảm yêu thương, chào dón của số đông hơn.
Trên khía cạnh tích cực mà nói thì hiệu quả lớn nhất và dễ nhận thấy nhất là người có vận đào hoa dễ có một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Trong công việc và đời sống thường ngày, họ dễ chiếm dược tình cảm của đông đảo mọi người, nhờ đó họ mới dễ dàng phát huy phát huy tài năng và danh tiếng của bản thân.
Thậm chí đào hoa còn có thể giúp họ có được những cơ hội kết thân với những người nhân vật danh tiếng, có địa vị cao, những doanh nhân thành đạt, hoặc bước chân vào giới quyền quý, giàu sang.

Trời phú 4 con giáp nữ sở hữu duyên ngầm, nhan sắc kiều diễm khiến bao người say mê, đến già vẫn có vệ tinh theo đuổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tiêu cực
Vượng vận đào hoa, hoặc có số đào hoa sát khiến họ lại dễ sa vào những chuyện rắc rối phức tạp trong tình yêu hôn nhân. Như một lúc yêu nhiều người và có rất nhiều tình nhân hoặc cố tình phá hoại, đạp đổ hạnh phúc gia đình khác. Họ khó mà có được kết cục viên mãn hạnh phúc trong hôn nhân và tình yêu là vì vậy!

Trời phú 4 con giáp nữ sở hữu duyên ngầm, nhan sắc kiều diễm khiến bao người say mê, đến già vẫn có vệ tinh theo đuổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có vận đào hoa cực thịnh, cũng bởi tính cách hào phóng, thấu hiểu lòng người, cởi mở, vui vẻ. Hơn nữa vẻ bề ngoài dù không mấy bắt mắt nhưng người này lại có duyên ngầm đốn tim người khác phái ầm ầm.

Họ còn chịu đựng, nhẫn nại rất tốt, nam giới cực kì thích tính cách ôn hòa của họ. Trong mọi trường hợp, người tuổi Thìn luôn xử lý mọi việc cực lý trí, dù xuất thân ra sao, bao nhiêu tuổi thì cũng không ai dám khinh nhờn họ.

Tuổi tác càng lớn người khác phái hâm mộ họ càng nhiều. Có điều các đức ông chồng cứ yên tâm vì họ vô cùng chung thủy, đặc biệt họ luôn biết cách vun vén cho gia đình.

Trời phú 4 con giáp nữ sở hữu duyên ngầm, nhan sắc kiều diễm khiến bao người say mê, đến già vẫn có vệ tinh theo đuổi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu tự tin, kiêu ngạo, trời sinh đã có sức hút không ngừng với người khác phái. Họ không dễ dàng tin cậy người khác, cũng không nhẹ dạ tin những lời đường mật của đàn ông. Họ sẽ từ từ quan sát rồi lựa chọn cho mình người đàn ông tốt nhất.

Phụ nữ tuổi này độc lập, giỏi giao tiếp, nhìn thì có vẻ dễ gần nhưng thực ra họ đang ngấm ngầm quan sát xem bạn có đáng để họ chơi cùng hay không. Hơn nữa khí chất nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến người khác phái không khỏi ngước nhìn.

Trời phú 4 con giáp nữ sở hữu duyên ngầm, nhan sắc kiều diễm khiến bao người say mê, đến già vẫn có vệ tinh theo đuổi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Những cô nàng tuổi Ngọ có tính cách quyết đoán, nói được làm được, hài hước, thông minh. Trong mắt nam giới, họ ngoài vẻ ngoài xuất chúng, phong cách tiêu chuẩn, còn có chút gì đó "đáng yêu" trong tính cách và lối hành xử.

Vậy nên dù cho có ngoại hình không mấy bắt mắt thì họ vẫn có vô khối người theo đuổi. Người tuổi này tài hoa, sắc sảo, xử lý mọi việc khéo léo, có chủ kiến không bao giờ vì không đạt được mục tiêu của mình mà quá tiêu cực.

Theo năm tháng, sức hút của người tuổi này chỉ có tăng lên chứ không giảm bởi sự thành thục gợi cảm và sức hút mê người.

Trời phú 4 con giáp nữ sở hữu duyên ngầm, nhan sắc kiều diễm khiến bao người say mê, đến già vẫn có vệ tinh theo đuổi - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân 

Tuổi Thân được mệnh danh bởi tính tình hài hước, yêu ai thì yêu hết lòng nhưng ghét ai thì ghét ra mặt. Nói chuyện thẳng thắn nhưng trong vẫn chứa được chất khôi hài, sởi lởi. Đây chính là điểm thu hút người khác phái ở nữ tuổi Thân.

Hơn hết những cô nàng tuổi Thân cũng là người khá thiên hướng nội, ít làm thân với ai nhưng một khi đã cho họ được lòng tin thì đối với họ đó chính là người quan trọng, sống thật hết lòng. 

Trời phú 4 con giáp nữ sở hữu duyên ngầm, nhan sắc kiều diễm khiến bao người say mê, đến già vẫn có vệ tinh theo đuổi - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Những cung hoàng đạo có khuôn mặt đẹp nhất gọi tên 7 “ứng cử viên” dưới đây

Những cung hoàng đạo có khuôn mặt đẹp nhất gọi tên 7 “ứng cử viên” dưới đây

Theo bạn, cung hoàng đạo nào xinh đẹp nhất? Những cung hoàng đạo có khuôn mặt đẹp nhất gọi tên 7 “ứng cử viên” dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #12 con giáp tam linh tu vi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 27 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 57 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng