Top 3 cung hoàng đạo khó quên tình cũ nhất, mỗi lần thất tình là cả thế giới tưởng như sụp đổ

Mức độ lưu luyến trong tình cảm của mỗi người hoàn toàn có thể dự đoán phần nào thông qua chiêm tinh học. Trải qua chuyện tình cảm, có nhiều cung hoàng đạo mất một khoảng thời gian là có thể bước qua được chuyện tình cũ, nhưng cũng không ít cung hoàng đạo lưu luyến tình cảm, khó vượt qua nỗi đau chia tay và phải đấu tranh rất nhiều.

Trong 12 cung hoàng đạo, Bạch Dương thuộc tuýp người chỉ biết mỗi người yêu khi rơi vào lưới tình, nên cú sốc thất tình sẽ làm cõi lòng họ vỡ tan. Nhưng sự mạnh mẽ cố hữu lại không cho phép bản thân họ bộc lộ sự yếu đuối ra bên ngoài.

Với bản chất lý trí của mình, những cá nhân này có thể không hề nghĩ tới việc quay lại với người yêu cũ của mình. Nhưng chính nỗi nhớ da diết khiến họ trở nên khó có thể chấp nhận sự thật rằng cả hai đã chia tay và không còn bên cạnh nhau. Vì vậy họ sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể bắt đầu một cuộc tình mới.

Để vượt qua khoảng thời gian này, họ khiến mình trở nên thật bận rộn, lao đầu vào công việc và những hoạt động khác, không cho phép bản thân có khoảng thời gian nghỉ ngơi nào. Bởi họ sợ chỉ cần một chút yên tĩnh, nỗi nhớ sẽ xâm chiếm trái tim và trí óc, làm cho bản thân gục ngã.

Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, để Bạch Dương có thể quên đi tình cũ, chỉ có một cách là chờ đợi thời gian qua đi. Đây chính là liều thuốc tốt nhất và cũng hiệu quả nhất đối với cung hoàng đạo này. Dần dần, những vết thương lòng tưởng chừng như đã quá in đậm trong tim rồi cũng sẽ lành sẹo và mờ đi.

Bạch Dương nên “cởi trói” cho mình bằng cách tham gia các hoạt động ngoài trời, lên lịch gặp gỡ bạn bè, hoặc xách va li đi đến những vùng đất chưa khám phá. Những trải nghiệm mới lạ sẽ giúp bạn dần bình tâm để hiểu mình cần gì, muốn gì, đồng thời rút ra nhiều bài học đắt giá cho chuyện tình cảm sau này.

Bọ Cạp (Từ 24/10-22/11)

Bọ Cạp là những người mãnh liệt và đam mê nhất trong tình yêu. Điều này cũng đồng nghĩa với vị trí top 2 của cung hoàng đạo khó quên tình cũ nhất của Bọ Cạp. Họ chân thành và hết mực thủy chung với người bạn đời của mình. Bạn sẽ không tìm thấy một người tận tâm như Bọ Cạp. Và cũng vì điều này mà đối với họ, việc bước tiếp sau khi chia tay là điều vô cùng khó khăn.

Những kỷ niệm ám ảnh tâm trí của Bọ Cạp rất lâu. Mặc dù họ sẽ không bày tỏ nỗi đau và sự tổn thương của mình, nhưng những cá nhân này thực sự gục ngã trong cuộc đấu tranh để vượt qua nỗi nhớ người yêu cũ.

Thực tế, chính bản tính độc lập là điều khiến một Bọ Cạp trở nên khó khăn trong việc vượt qua nỗi buồn sau chia tay. Họ thích che dấu tâm tư tình cảm của mình và tự giải quyết mọi thứ. Vì vậy dù cảm thấy trái tim đau đớn, tổn thương, những cá nhân này vẫn tỏ ra mình ổn.

Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử (Từ 23/7-22/8)

Mặc dù những người thuộc cung hoàng đạo này có vẻ khá mạnh mẽ và không có vẻ gì là muốn níu kéo tình cũ, nhưng thực ra họ khá tình cảm và có trái tim mềm yếu. Chính vì thế, Sư Tử lọt vào top 3 cung hoàng đạo khó quên tình cũ nhất. Dù Sư Tử luôn thể hiện khía cạnh cứng rắn của mình với mọi người xung quanh, nhưng điều này lại không dễ thực hiện đối với cung đạo này trong chuyện tình cảm của họ. Vì vậy khi cuộc tình tan vỡ, họ vẫn quyến luyến cảm giác gắn bó với đối phương. Thậm chí còn dẫn tới cuộc sống sau đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Lý do khiến Sư Tử trở nên khó khăn trong việc quên đi người yêu cũ xuất phát từ bản chất trong tính cách của họ. Cũng như bất kỳ khía cạnh khác trong cuộc sống, khi yêu, những cá nhân này vẫn luôn đặt lòng tự trọng của mình lên hàng đầu. Vì vậy việc chia tay là một cú sốc vô cùng lớn với họ, dù là ai đề xuất trước.

Điều này sẽ nghiêm trọng hơn khi đó là mối quan hệ mà Sư Tử đã xác định lâu dài và giới thiệu với bạn bè, người thân của mình. Vì vậy họ sẽ cần rất nhiều thời gian để quên đi đoạn tình đó, dù cho đã ở bên người mới.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.