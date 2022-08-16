Cuối ngày 16/8, những con giáp sau dễ gặp phải tiểu nhân, khó tránh khỏi thị phi, tai bay vạ gió

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 11:21

Do vướng phải hạn tiểu nhân nửa cuối năm 2022, cuối ngày 16/8, top 3 con giáp dưới đây làm gì cũng phải thận trọng kẻo bị tiểu nhân hãm hại, mang họa vào thân.

Tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay thứ Ba ngày 16/8/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý đang có suy nghĩ cực đoan khi đối mặt với thách thức. 

Người độc thân nhận được không ít sự quan tâm từ người khác giới, tuy vậy hãy quan sát đối phương kỹ hơn trước khi muốn bắt đầu một mối quan hệ.

Tháng 8/2022, vận may tiền bạc không đến với người tuổi Tý. Bản mệnh khó có thể thu về khoản lợi nhuận như mong muốn. Việc đầu tư kinh doanh ở thời điểm này có nguy cơ lỗ nhiều hơn lãi. Điềm báo cho thấy kẻ tiểu nhân không ngừng phá hoại khiến cho việc buôn bán, đầu tư gặp trục trặc, không như ý muốn.

Con giáp này không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm, chớ tham cái lợi trước mắt mà mất trắng. Hãy cẩn thận khi hợp tác làm ăn với ai đó, nhất là những người chưa có nhiều kinh nghiệm kẻo bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản.

Cuối ngày 16/8, những con giáp sau dễ gặp phải tiểu nhân, khó tránh khỏi thị phi, tai bay vạ gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có sự quyết đoán, cứng rắn cần thiết, tuy vậy cẩn thận kẻo lại thành hấp tấp, nóng vội. 

Bản mệnh có thể nhanh chóng cải thiện tài chính nhờ các khoản thu từ nghề tay trái. 

Tuy nhiên, điều cần lưu ý cuối năm 2022 này là người tuổi Dần hạn chế việc chung đụng hợp tác làm ăn. Đặc biệt là vào ngày hôm nay, với những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ, tuổi Dần rất dễ gặp phải kẻ tiểu nhân. Tốt nhất nên cố gắng làm mọi việc bằng sức của mình, công tư phân minh để tránh thị phi, điều tiếng.

Cuối ngày 16/8, những con giáp sau dễ gặp phải tiểu nhân, khó tránh khỏi thị phi, tai bay vạ gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão không quá khó khăn, lận đận nhưng bản mệnh vẫn phải cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là với công việc làm ăn. Kẻ xấu vẫn đang rình rập con giáp này để chờ cơ hội hãm hại.

Người tuổi Mão cần chú ý đến các đối tượng tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách ném đá giấu tay. Chỉ cần một phút lơ là, tuổi Mão có thể bị cướp công, phải đối mặt với những rắc rối bất ngờ, dẫn tới hao hụt tiền của.

Cuối ngày 16/8, những con giáp sau dễ gặp phải tiểu nhân, khó tránh khỏi thị phi, tai bay vạ gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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