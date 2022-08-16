Tử vi cuối tháng 8/2022 của 12 con giáp: Thìn gặp quý nhân tương trợ, Dậu gặp tiểu nhân hãm hại dễ tiền mất tật mang

Tuổi Tý cần thận trọng trong quản lý tiền bạc. Bản mệnh cần phải nắm bắt thời cơ, bởi về cuối tuần thì mọi sự sẽ khó khăn hơn, kiếm tiền không còn dễ dàng nữa.

Trong 2 tuần cuối tháng, người tuổi Tý vận trình tổng thể tương đối ổn định vào các ngày thứ 19, 20, thứ 25 và 28 trong khi 22 và 29 lại là những ngày xấu nhất của bản mệnh. Bạn sẽ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là trong công việc.

Vận trình tình cảm ổn định. Những dấu hiệu tích cực sẽ đến cho dù bạn đang độc thân hay trong một mối quan hệ. Nhất là ai đang độc thân có nhiều đối tượng chủ động làm quen.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới hứa hẹn con giáp tuổi Sửu sẽ được quý nhân tương trợ, công việc của người tuổi Sửu thuận buồm xuôi gió, tin vui liên tiếp. Bạn sẽ nhận được một nguồn năng lượng tuyệt vời để có thể hoàn thành những dự án còn đang dang dở.

Tài vận đại phát, thu nhập tăng cao. Con giáp này có thể thu được lợi nhuận tốt từ việc đầu tư tài chính và tiền thưởng từ công việc.

Người tuổi Sửu tìm được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm hiện tại. Nếu tuần này bạn được giúp đỡ, để củng cố vòng tròn quan hệ của mình, bạn cũng nên trả lại ân huệ đó bằng cách hỗ trợ họ trong những việc khác. Đối với người độc thân nếu gặp phải nhân duyên tốt thì nên nắm bắt kịp thời.

Màu sắc may mắn: màu xanh lam. Hướng may mắn: hướng Bắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nửa cuối tháng 8, người tuổi Dần đang thể hiện rất tốt sự nhạy bén và tháo vát của mình trong quá trình giải quyết vấn đề.

Nguồn thu nhập không có vấn đề đáng lo ngại, song bản mệnh cần để ý hơn tới kế hoạch chi tiêu của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp này hạnh phúc mặn nồng. Vận trình tình cảm có tiến triển tốt đẹp trong nửa cuối tuần đối với người tuổi này có đôi có cặp, còn những người độc thân thì chuyện tình cảm trở nên thuận lợi vào nửa đầu tuần.

Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Hướng may mắn: Hướng Đông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp: cơ bản ổn định, không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại trong công việc.

Song song đó, các mối quan hệ giữa cá nhân với đồng nghiệp phát sinh rắc rối nên cần điều chỉnh tâm trạng kịp thời trong tuần này.

Tài vận: cẩn thận trong quản lý tài chính. Thời điểm này bạn cũng nên lưu tâm hơn nữa với các mối quan hệ hợp tác làm ăn.

Vận trình tình cảm ổn định. Đôi lứa yêu nhau hiện đang trải qua khoảng thời gian yên bình, vui vẻ bên nhau.

Màu sắc may mắn: màu đỏ. Hướng may mắn: hướng Nam.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp: người tuổi Thìn không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, tuy nhiên đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Tài vận: tương đối ổn định. Đầu tuần tài lộc khá bấp bênh, nếu không cẩn thận bạn có thể mất một khoản tiền không nhỏ do sự chủ quản của bản thân. Phải đợi tới cuối tuần mọi chuyện mới dần có khởi sắc. Cuối tháng 8, bản mệnh có cơ hội gặp được quý nhân phò trợ, chuyện kinh doanh có chuyển biến tốt đẹp.

Tình cảm: không có biến động. Nhân duyên của người độc thân không có dấu hiệu khởi sắc do chưa thể quên đi được những chuyện đau buồn trong quá khứ.

Màu sắc may mắn: màu vàng. Hướng may mắn: hướng Tây Nam.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ đừng hứa hẹn những chuyện trên trời dưới biển nếu bạn không thật sự đáp ứng được điều đấy. Con giáp này với sự góp mặt của Tỷ Kiên khiến cho bạn trở nên khốn đốn rất nhiều. Vận trình tài chính gặp nhiều thách thức trong thời gian gần đây.

Xem tử vi nửa cuối tháng 8/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ gây ấn tượng với những người xung quanh nhờ thái độ hòa nhã, chân thành.

Vận trình tài lộc khởi sắc, tuy nhiên đừng vì thế mà chủ quan hay lơ là trong việc quản lý tài chính.

Màu sắc may mắn: màu xanh da trời. Hướng may mắn: hướng Đông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp nửa cuối tháng 8, do đó hãy hành động thận trọng để tránh những sai lầm không đáng có. Bạn cần hạ thấp kỳ vọng cho phù hợp hơn với thực tế. Việc này sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác hụt hẫng nếu mọi thứ không đi theo tốc độ mà bạn mong muốn.

Vận trình tài lộc có điểm sáng, bản mệnh có thể yên tâm trong thời gian này.

Vận trình tình cảm cần thận trọng. Người đã kết hôn nên giữ khoảng cách tốt với người khác phái trong giao tiếp xã hội, còn người độc thân thì ngược lại. Các mối quan hệ cần phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Hướng may mắn: hướng Đông.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi mù quáng trong tình cảm do có những hung tinh vây hãm bản thân. Trong công việc tuổi Mùi gần đây đã có nhiều điểm sáng hơn nhưng bạn không biết nắm bắt. Tình hình tài chính rơi vào những khó khăn mà bạn không vượt qua được.

Người tuổi Mùi cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân. Người đã kết hôn nên chú ý giao tiếp nhiều hơn để tránh nảy sinh mâu thuẫn với nhau.

Màu sắc may mắn: màu đen. Hướng may mắn: hướng Bắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể sẽ vướng vào nhiều chuyện tranh châp, mâu thuẫn gay gắt.

Nếu không có phương án kiếm tiền dự phòng thì rất dễ rơi vào tình trạng thiếu túng, chật vật.

Mối quan hệ của cặp đôi trở nên bất ổn khi không ai có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Màu sắc may mắn: màu xanh lam. Hướng may mắn: hướng Bắc.

Tuổi Dậu

Xem tử vi tháng 8/2022 cho thấy, những hành động được cho là mù quáng của người tuổi Dậu có thể khiến bản mệnh nhận kết quả xấu.

Nếu nắm bắt tốt cơ hội kiếm tiền trước mắt thì con giáp này có thể cải thiện túi tiền của mình một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng có thể gây ra hậu quả không lường trước, dễ tiền mất tật mang. Hãy đặt ra những mục tiêu tiết kiệm cho bản thân và hạn chế tiêu xài cho những thứ không cần thiết. Tương lai ai cũng thấy còn rất nhiều khó khăn phía trước, do đó bản mệnh cần chuẩn bị cả tinh thần lẫn tiền bạc.

Bả mệnh không nên đưa ra bất cứ quyết định nào một cách chóng vánh vì điều này chỉ làm tổn thương hai người.

Màu sắc may mắn: màu trắng. Hướng may mắn: hướng Tây.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo người tuổi Tuất có phần sa sút hơn nhiều so với thời gian trước đó. Công việc từ đầu tuần đã gặp trục trặc do bản mệnh mất tập trung, nếu nghiêm trọng, bạn còn phải dùng tiền và tốn thời gian để khắc phục sai lầm.

Tài vận: đại vượng phát. Công việc có thể mang lại thêm thu nhập cho con giáp này, đồng thời nếu có cơ hội đầu tư và tài chính thì đừng bỏ lỡ. Tuy nhiên, hãy tiếp tục tìm cho mình một động lực để có thể cố gắng làm giàu hơn nữa trong tương lai.

Vận trình tình cảm với những người đã có gia đình thì ổn định, những người độc thân có thể tìm thấy tình yêu của đời mình do có đào hoa vượng.

Màu sắc may mắn: màu đỏ. Hướng may mắn: hướng Nam.

Tuổi Hợi

Tuần mới có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ xã hội. Vận trình tổng thể của tuổi Hợi bằng phẳng từ thứ Ba đến thứ Sáu. Các ngày khác thì khá hanh thông và không có trở ngại, trắc trở.

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong tuần này. Tuy nhiên, bạn nên hợp tác với đồng nghiệp xung quanh để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn. Nhờ chăm chỉ làm việc mà con giáp này đã được đền đáp một cách xứng đáng, từ đó nguồn tài chính cũng được nâng cao một cách rõ rệt. Tuy nhiên, trong thời điểm vật giá leo thang, con giáp này nên chú ý quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng.

Tình cảm: thận trọng trong các mối quan hệ khác giới. Người độc thân có khả năng nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ một người bạn mới quen. Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bạn tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy.

Màu sắc may mắn: màu trắng. Hướng may mắn: hướng Tây.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.