Đúng 9 ngày tới, thời vận xoay chiều, top 3 con giáp Thần Tài điểm mặt chỉ tên, ung dung hưởng lộc, cuối năm cần mua thêm két đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 10:30

9 ngày tới là thời điểm vàng của 3 con giáp này, những ai có tên trong danh sách sau cần chuẩn bị "túi ba gang" hốt vàng hốt bạc nhé!

Tuổi Hợi

Đối với những người sinh vào năm con lợn, 9 ngày tới của tháng 8 sẽ khiến sự nghiệp của bạn khởi sắc, mọi việc suôn sẻ. Sau đó, vận khí của những người cầm tinh con lợn không ngừng tăng lên, lại được Quý nhân phù trợ trong sự nghiệp, mang đến cho mọi người cơ hội làm giàu. Đồng thời, nếu được Thần Tài phù hộ, bạn sẽ có được của cải không ngờ và trở thành người giàu có thực sự.

Đúng 9 ngày tới, thời vận xoay chiều, top 3 con giáp Thần Tài điểm mặt chỉ tên, ung dung hưởng lộc, cuối năm cần mua thêm két đựng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

9 ngày tới là thời điểm công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong thời điểm 9 ngày tới này. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Đúng 9 ngày tới, thời vận xoay chiều, top 3 con giáp Thần Tài điểm mặt chỉ tên, ung dung hưởng lộc, cuối năm cần mua thêm két đựng tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là người tài giỏi, khôn khéo, hòa đồng với mọi người. Họ là một trong những con giáp sở hữu khí chất tốt nhất trong số 12 con giáp. Con giáp này giỏi tính toán. Họ làm gì cũng đều có tính toán rõ ràng.

Trong cơn lao đao hay khó khăn, người tuổi Tỵ vẫn giữ vững tinh thần và thái độ cầu thị, chứ không nản lòng nhụt chí.

Bắt đầu từ 9 ngày tới con giáp tuổi Tỵ đón đầu vận may. Họ được dự đoán sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Con giáp này cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ may trong công việc. Điều này sẽ giúp họ nhận được ấn tượng tốt từ cấp trên.

Trong khi đó, người làm kinh doanh có những bước tiến mới trong công việc. Người tuổi Tỵ cần nghiêm túc hơn trong công việc, đừng dùng chiêu trò kẻo làm mất lòng tin nơi đối tác. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Tỵ làm ăn phát đạt, có cuộc sống sung túc như mong đợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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