Phụ nữ có những dấu hiệu này ở chân, càng về già càng gặp nhiều may mắn, cả đời sống trong sung sướng, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 08:28

Để biết một người có giàu hay không, chúng ta có thể nhìn vào đôi chân của họ, hôm nay cùng xem tướng bàn chân phụ nữ may mắn là gì nhé.

1. Có nốt ruồi ở lòng bàn chân

Nếu như bạn có nốt ruồi ở lòng bàn chân thì đây là dấu hiệu tốt. Một người có nốt ruồi ở lòng bàn chân thể hiện là người có nhiều cơ hội để đi đây đi đó.

Không những thế, nếu nốt ruồi càng lớn và màu sắc càng đậm, nó còn thể hiện tài lộc của người này về sau này càng tốt và càng sung túc dư dả viên mãn.

Nếu một người sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn chân còn có phúc lộc trong chuyện ăn uống, cuộc sống luôn an nhàn và no đủ, hạnh phúc hơn người.

Phụ nữ có những dấu hiệu này ở chân, càng về già càng gặp nhiều may mắn, cả đời sống trong sung sướng, nhung lụa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Ngón chân trỏ là ngón dài nhất

Đây được cho là tướng ngón chân không phổ biến, chỉ chiếm 15% dân số thế giới. Những người có ngón chân như vậy thì cuộc sống tương đối suôn sẻ, có công ăn việc làm ổn định, nguồn thu nhập khá, cả đời sung túc. Tuy không thể giàu có nứt vách nhưng cũng được sống an nhàn đến già.

 

Người phụ nữ có tướng chân này rất mạnh mẽ, tự chủ, không thích dựa dẫm vào chồng, tự mình vươn lên không thua gì nam nhân. Cuộc sống nhìn chung thoải mái, sung túc và tự do.

 

Về già không cần dựa dẫm vào con cháu quá nhiều, nghỉ hưu thì sống ẩn dật, không thích giao tiếp với quá nhiều người, con cái thường ở xa cha mẹ, nhưng may mắn là bạn vẫn bình an vô sự và được con cháu chăm nom rất tận tình, biết thương yêu cha mẹ.

Phụ nữ có những dấu hiệu này ở chân, càng về già càng gặp nhiều may mắn, cả đời sống trong sung sướng, nhung lụa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Gan bàn chân mềm mịn và nhiều đường vân

Trong nhân tướng học và theo tử vi tướng số, một người có tướng bàn chân này làm một người gặp nhiều may mắn, phú quý hơn người.

Đặc biệt, phần lớn những đường vân trên gan bàn chân thể hiện cho tiền tài và may mắn.

Nhất là nếu gan bàn chân có vân như thêu gấm thì đây là người có rất nhiều lộc; còn có đường vân như hình cây hay chiếc kéo thì gia đình sau này có nhiều của cải, cuộc sống đầy đủ không phải lo nghĩ nhiều.

Phụ nữ có những dấu hiệu này ở chân, càng về già càng gặp nhiều may mắn, cả đời sống trong sung sướng, nhung lụa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

4. Gót chân tròn đầy và hồng hào

Theo nhân tướng học, nếu như một người nữ giới mà có gót chân tròn đầy là tướng của người phú quý.

Cuộc sống của những người có gót chân hồng, đặc biệt là phụ nữ thì hồng phúc đầy nhà, cả con cháu cũng được nhờ. Đây là người có tài vận cực vượng, luôn đạt được nhiều thắng lợi trong công việc cũng như kinh doanh.

Phụ nữ có những dấu hiệu này ở chân, càng về già càng gặp nhiều may mắn, cả đời sống trong sung sướng, nhung lụa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

5. Mười ngón chân tròn, móng chân nhẵn bóng

Theo tướng bàn chân phụ nữ may mắn, người có 10 ngón chân tròn trịa, ngón chân nhẵn bóng rất trung thành và tận tụy, là người rất may, của cải ở đời này trong nhà họ nhất định sẽ không cạn.

 

Nữ mệnh có ngón chân tròn thể hiện sự bao dung, phúc hậu, cộng thêm mười móng chân sạch sẽ, nhẵn bóng cho thấy người này khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng nên tài vận vượng, đều có lộc, có phúc khí. Tính tình tốt nên dễ thành công trong sự nghiệp và có địa vị xã hội.

Phụ nữ có những dấu hiệu này ở chân, càng về già càng gặp nhiều may mắn, cả đời sống trong sung sướng, nhung lụa - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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