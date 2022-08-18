Những cung hoàng đạo có khuôn mặt đẹp nhất gọi tên 7 “ứng cử viên” dưới đây

Đứng đầu trong danh sách những cung hoàng đạo xinh đẹp nhất chính là Thiên Bình. Những cô nàng Thiên Bình sở hữu vẻ bề ngoài ưa nhìn, thu hút mắt người đối diện. Bạn khó có thể ghét một Thiên Bình vì họ không những thông minh, xinh đẹp lại còn rất biết đối nhân xử thế.

Song Tử là cung hoàng đạo được Sao Thủy cai ngự. Trong chiêm tinh học, Song Tử gắn liền với hình ảnh cặp song sinh, đại diện cho sự biến đổi và không kiên định. Những cô nàng Song Tử luôn sở hữu gương mặt thanh tú, ưa nhìn cộng thêm đôi mắt biết nói nên cực kỳ thu hút mọi người xung quanh. Ngoài ra, cô nàng Song Tử cũng rất khéo léo trong giao tiếp ứng xử nên lại càng được lòng mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Hạng 3: Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư là cung hoàng đạo được hai hành tinh Sao Mộc và Sao Hải Vương cai ngự. Trong chiêm tinh học, Song Ngư gắn liền với hình ảnh đôi cá, đại diện cho sự biến đổi và không kiên định.

Những cô nàng thuộc chòm sao này nổi bật với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và thuần khiết. Họ thường sở hữu thân hình mảnh mai, gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh đượm buồn cùng nụ cười tỏa nắng và làn da trắng trẻo.

Ảnh minh họa: Internet

Hạng 4: Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Nói đến Nhân Mã thì không thể bỏ qua vẻ ngoài mộc mạc, khỏe khoắn nhưng cũng đầy đáng yêu, dịu dàng. Ưu điểm đặc trưng của những người thuộc cung Xạ Thủ chính là thân hình cân đối, không quá cao to nhưng cũng không quá nhỏ bé.

Không sở hữu vẻ ngoài sắc sảo như những cung hoàng đạo khác, vẻ đẹp của Nhân Mã gói gọn trong hai từ: mộc mạc và giản dị. Những cô nàng Nhân Mã rất biết lấy lòng người khác bằng sự duyên dáng, thông minh và khéo léo. Thân hình của họ toát lên vẻ rắn chắc nhưng cũng không vì thế mà những cô nàng thuộc cung hoàng đạo này đánh mất vẻ nữ tính vốn có của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Hạng 5: Cự Giải (21/6 - 22/7)

Xếp vị trí thứ 5 trong danh sách những cô nàng xinh đẹp năm 2021 là Cự Giải. Những cô nàng thuộc cung hoàng đạo này có vẻ đẹp rất riêng biệt. Họ có vóc dáng khá chuẩn, cộng thêm làn da trắng, nụ cười duyên dáng nên được nhiều người chú ý. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp nhan sắc, cô nàng Cự Giải còn luôn biết quan tâm, giúp đỡ mọi người. Chính vì thế hạng 5 là vô cùng xứng đáng với những cô nàng này đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Hạng 6: Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Mặc dù không đẹp xuất sắc thế nhưng cô nàng Bảo Bình vẫn có thể tự hào vì thứ hạng nhan sắc của mình đấy nhé. Những cô nàng này không chỉ sở hữu nụ cười xinh xắn, duyên dáng mà còn rất thân thiện. Họ luôn có được sự yêu mến của những người xung quanh và điều đó thật tuyệt vời đúng không?

Chẳng hạn như nụ cười xinh xắn và duyên dáng khiến người cùng giới hay khác giới đều phải say đắm và chết mê chết mệt. Hay sự thân thiện, kết giao bạn hữu của cô nàng cũng khiến những bạn nữ cũng phải ganh tị. Nhưng bản thân của Bảo Bình đã là một cô gái đẹp, đẹp ở đây là sự tự tin ngay chính trong con người của Bảo Bình.

Ảnh minh họa: Internet

Hạng 7: Thiên Yết (23/10 - 22/11)

Những cô nàng Thiên Yết luôn được đánh giá là có ngoại hình ưa nhìn. Tuy không phải thứ hạng quá cao nhưng các cô nàng Thiên Yết cũng có thể vui vẻ với kết quả này đúng không? Bên cạnh đó, nàng Thiên Yết còn có chút lém lỉnh, tinh nghịch nên luôn có được sự dễ thương và đáng yêu. Chắc chắn điều này sẽ quan trọng hơn là vẻ đẹp về nhan sắc đúng không nào?

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.