Tuy nhiên nếu mối quan hệ đã rất sâu đậm thì lại là chuyện khác, nhưng thực tế mối quan hệ giữa Song Tử với người khác thường diễn ra rất chậm và sẽ phải mất một thời gian dài để các Song Tử đặt đối phương thật sự vào lòng mình. Vì vậy khi hai người xảy ra mâu thuẫn, Song Tử sẽ không chủ động giải thích cho nhau điều gì mà chỉ im lặng để mọi chuyện dịu lại. Giải pháp hữu hiệu nhất lúc này không phải là cãi nhau với Song Tử mà nên thay đổi phương thức giao tiếp giúp họ sẽ dễ tiếp thu ý kiến của mình hơn.

Mọi người đã quen với một Song Tử lạnh lùng, mạnh bạo và nhiệt quyết. Nhưng Song Tử vẫn còn một khuôn mặt khác, trong một cuộc cãi vã tràn đầy mẫu thuẫn nếu như tình cảm của họ dành cho đối phương không sâu đậm thì các Song Tử sẽ tỏ ra hơi lạnh nhạt, thậm chí là chẳng buồn nói chuyện hay đáp trả lại. Bởi vì các Song Tử sẽ nghĩ rằng đối phương không hiểu họ nên tốt nhất là hãy lờ đi mà không cần giải thích quá nhiều.

Ma Kết

Ma Kết có tính cách rất chín chắn, vì thế họ thường tạo ra mọi người cảm giác tin cậy và an toàn. Ở bên Ma Kết khiến bất kỳai cũng cảm thấy an tâm và không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Trong tình yêu, khi Ma Kết mâu thuẫn với nửa kia của mình, họ cũng không thích cãi vã to tiếng từ đầu đến cuối. Điều đầu tiên Ma Kết cần làm là mở rộng khoảng cách giữa hai người, để mỗi người có không gian bình tĩnh và suy ngẫm xem lỗi của ai. Họ sẽ không ngây thơ và thẳng thừng dùng lời nói để giải quyết bởi vì đây Ma Kết nghĩ rằng việc to tiếng với nhau sẽ chẳng làm được gì ngoài việc tạo tổn thương tình cảm. Ma Kết sẽ im lặng cho đến khi họ nhận ra rằng đó là vấn đề của riêng mình thì sẽ nhanh chóng xin lỗi và tìm cách hòa giải.

Thiên Bình

Khi Thiên Bình gặp vấn đề luôn không tự quyết định hướng giải quyết và cùng không biết mình phải chọn con đường nào là hợp lý. Họ luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc và hy vọng sẽ không phải tạo ra sự hối tiếc nào nhưng lại không biết rằng cuộc sống vốn dĩ muôn màu và chúng ta sẽ không biết đươc chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Khi có mâu thuẫn với nửa kia, Thiên Bình cảm thấy im lặng là chuyện tốt nhất, chính điều này lại làm cho đối phương thêm tức giận và buồn bã vì nghĩ rằng Thiên Bình đang phản kháng lại mình bằng “chiến tranh lạnh”. Thực ra trong lòng Thiên Bình vào thời điểm đó cũng đang mãi suy nghĩ xem ai mới là người có thể giải quyết vấn đề này hiệu quả nhất. Do đó Thiên Bình thường vướng vào những khúc mắc trong lòng, đồng thời lại không chịu giải thích cho đối phương hiểu trước do đó càng khiến cho đôi bên hiểu lầm nhau hơn.

Trong tình yêu, nếu có mâu thuẫn giữa hai người thì giải pháp tốt nhất là sớm trao đổi thẳng thắn với nhau. Cho dù có cải vã một chút, bực tức một lúc cũng không sao, chỉ đáng sợ nhất là hai người không có gì để nói thì khi đó mối quan hệ này chính thức rơi vào vòng khủng hoảng.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo