Top 3 chòm sao rất giỏi “chiến tranh lạnh” - công cụ rất tiện khi muốn kết thúc một tranh cãi

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 21:04

Trong thực tế việc cãi vã không phải là kinh khủng nhất mà là một trong hai người lựa chọn im lặng để mọi chuyện buôn xuôi.

Song Tử

Top 3 chòm sao rất giỏi “chiến tranh lạnh” - công cụ rất tiện khi muốn kết thúc một tranh cãi - Ảnh 1

Mọi người đã quen với một Song Tử lạnh lùng, mạnh bạo và nhiệt quyết. Nhưng Song Tử vẫn còn một khuôn mặt khác, trong một cuộc cãi vã tràn đầy mẫu thuẫn nếu như tình cảm của họ dành cho đối phương không sâu đậm thì các Song Tử sẽ tỏ ra hơi lạnh nhạt, thậm chí là chẳng buồn nói chuyện hay đáp trả lại. Bởi vì các Song Tử sẽ nghĩ rằng đối phương không hiểu họ nên tốt nhất là hãy lờ đi mà không cần giải thích quá nhiều.

Tuy nhiên nếu mối quan hệ đã rất sâu đậm thì lại là chuyện khác, nhưng thực tế mối quan hệ giữa Song Tử với người khác thường diễn ra rất chậm và sẽ phải mất một thời gian dài để các Song Tử đặt đối phương thật sự vào lòng mình. Vì vậy khi hai người xảy ra mâu thuẫn, Song Tử sẽ không chủ động giải thích cho nhau điều gì mà chỉ im lặng để mọi chuyện dịu lại. Giải pháp hữu hiệu nhất lúc này không phải là cãi nhau với Song Tử mà nên thay đổi phương thức giao tiếp giúp họ sẽ dễ tiếp thu ý kiến của mình hơn.

Ma Kết

Top 3 chòm sao rất giỏi “chiến tranh lạnh” - công cụ rất tiện khi muốn kết thúc một tranh cãi - Ảnh 2

Ma Kết có tính cách rất chín chắn, vì thế họ thường tạo ra mọi người cảm giác tin cậy và an toàn. Ở bên Ma Kết khiến bất kỳai cũng cảm thấy an tâm và không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Trong tình yêu, khi Ma Kết mâu thuẫn với nửa kia của mình, họ cũng không thích cãi vã to tiếng từ đầu đến cuối. Điều đầu tiên Ma Kết cần làm là mở rộng khoảng cách giữa hai người, để mỗi người có không gian bình tĩnh và suy ngẫm xem lỗi của ai. Họ sẽ không ngây thơ và thẳng thừng dùng lời nói để giải quyết bởi vì đây Ma Kết nghĩ rằng việc to tiếng với nhau sẽ chẳng làm được gì ngoài việc tạo tổn thương tình cảm. Ma Kết sẽ im lặng cho đến khi họ nhận ra rằng đó là vấn đề của riêng mình thì sẽ nhanh chóng xin lỗi và tìm cách hòa giải.

Thiên Bình

Top 3 chòm sao rất giỏi “chiến tranh lạnh” - công cụ rất tiện khi muốn kết thúc một tranh cãi - Ảnh 3

Khi Thiên Bình gặp vấn đề luôn không tự quyết định hướng giải quyết và cùng không biết mình phải chọn con đường nào là hợp lý. Họ luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc và hy vọng sẽ không phải tạo ra sự hối tiếc nào nhưng lại không biết rằng cuộc sống vốn dĩ muôn màu và chúng ta sẽ không biết đươc chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Khi có mâu thuẫn với nửa kia, Thiên Bình cảm thấy im lặng là chuyện tốt nhất, chính điều này lại làm cho đối phương thêm tức giận và buồn bã vì nghĩ rằng Thiên Bình đang phản kháng lại mình bằng “chiến tranh lạnh”. Thực ra trong lòng Thiên Bình vào thời điểm đó cũng đang mãi suy nghĩ xem ai mới là người có thể giải quyết vấn đề này hiệu quả nhất. Do đó Thiên Bình thường vướng vào những khúc mắc trong lòng, đồng thời lại không chịu giải thích cho đối phương hiểu trước do đó càng khiến cho đôi bên hiểu lầm nhau hơn. 

Trong tình yêu, nếu có mâu thuẫn giữa hai người thì giải pháp tốt nhất là sớm trao đổi thẳng thắn với nhau. Cho dù có cải vã một chút, bực tức một lúc cũng không sao, chỉ đáng sợ nhất là hai người không có gì để nói thì khi đó mối quan hệ này chính thức rơi vào vòng khủng hoảng.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Đặt tỳ hưu phong thủy như thế nào để hút tài lộc, kéo thần tài đến phù trợ cho việc kinh doanh phát đạt

Đặt tỳ hưu phong thủy như thế nào để hút tài lộc, kéo thần tài đến phù trợ cho việc kinh doanh phát đạt

Tỳ hưu là một vật phẩm phong thủy được sử dụng phổ biến trong thờ phụng với ý nghĩa mang tới tài lộc, bình an cho người sở hữu. Tuy nhiên, việc đăt tỳ hưu phong thủy vẫn có một số điều cần lưu ý.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 12 cung hoàng đạo top 3 cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi