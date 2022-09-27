Tử vi cuối tháng 9 đầu tháng 10: Thần Tài chỉ lối, Quý Nhân dẫn đường, 3 con giáp hái ra tiền, của cải đầy nhà, cuối năm tậu nhà sắm xe 

Thời điểm chuyển giao tháng, 3 con giáp này không gặp xui xẻo mà mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp.

Tuổi Dần Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này là người lạc quan, sôi nổi. Trong đám đông, họ luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngoài ra tuổi hổ còn là người có tính cách đa nghi, khó tin người khác. Trong các mối quan hệ, họ thường một lòng một dạ, giàu tình cảm. Ảnh minh họa: Internet Thời điểm chuyển giao tháng, con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy ắp. Người tuổi này làm kinh doanh thì tài lộc rất tốt, buôn may bán đắt. Người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được đối tác tin cậy. Các thương vụ của họ đều thu về thành quả như mong đợi. Người tuổi Dần kiếm được nhiều tiền, lại biết cách đầu tư tiền bạc nên ngày một giàu có. Sau một thời gian tích lũy, họ có thể mua được tài sản có giá trị.

Tuổi Dậu Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn khao khát làm giàu và không ngừng cầu tiến, tìm kiếm mọi cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Đa số người tuổi Dậu đều không được xuất thân trong gia đình đủ đầy, nhưng họ có bản lĩnh tự vượt lên chính mình, tự tạo cho mình một cuộc sống giàu có như mong muốn. Người tuổi Dậu thông minh, họ sẵn sàng đối mặt với những vấp ngã xung quanh để tích lũy kinh nghiệm sống. Tuổi Dậu tâm niệm, mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet Thời điểm chuyển giao tháng, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều biến động. Những tháng đầu năm không có gì khởi sắc, nhưng bước giai đoạn này, vận may của tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, tất cả đều vạn sự hanh thông. Đặc biệt những tháng cuối năm, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối và tạo điều kiện để làm giàu, kiếm thật nhiều tiền.

Tuổi Tuất Tuất vẫn là con giáp có nhiều phúc, sớm muộn gì cũng thuận buồm xuôi gió. Các mối quan hệ cá nhân suôn sẻ, vận quý nhân rất tốt. Trời sinh điều này đối với người tuổi Tuất, đời này Tuất có thể ngồi trên của cải, về già sẽ không thiếu danh tiếng, địa vị, cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Người tuổi Tuất có thu nhập khá trong thời điểm chuyển giao tháng, khoản tiền của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau, đôi khi phải vất vả một chút mới kiếm được. Ảnh minh họa: Internet Với người làm ăn kinh doanh, khó khăn được tháo gỡ, bạn nhận thành quả từ công việc cũ đem lại, ngoài ra, việc buôn bán cũng gặp thời, bạn có con mắt tinh đời nên thường đi trước thời đại, khách hàng đông đúc, một vốn bốn lời. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới: Trời trả quả ngọt, 3 con giáp làm việc tận tâm, cống hiến hết mình sớm ngày thành danh sự nghiệp vững chắc, tiền tài đầy nhà Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra là gặp được nhiều may mắn, có nhiều người phải đánh đổi, trả giá, thậm chí là hy sinh mọi thứ để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-cuoi-thang-9-dau-thang-10-than-tai-chi-loi-quy-nhan-dan-duong-3-con-giap-hai-ra-tien-cua-cai-day-nha-cuoi-nam-tau-nha-sam-xe-507321.html