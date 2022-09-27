Tử vi cuối tháng 9: 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý Nhân, vượng khí vượng tài, phát tài phát lộc, phú quý bủa vây

Thần Phật phù hộ nên những con giáp sau đây có vận khí hanh thông, may mắn hơn người trong thời gian cuối tháng.

Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng trung thành, sống chân thật, không lừa dối ai bao giờ. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng tốt với áp lực. Con giáp tuổi này dám nghĩ dám làm, không ngại chấp nhận rủi ro. Người tuổi này thời trẻ có nhiều va vấp thế nào thì càng đến trung niên thì càng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet Con giáp tuổi này được dự báo sẽ chuyển đổi công việc hoặc thuyên chuyển công tác vào cuối tháng 9. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy hơn trước rất nhiều. Không những thế, họ còn tìm kiếm được nguồn hàng mới và gặp gỡ thêm được những đối tác đáng tin cậy. Con giáp tuổi Tuất làm ăn phát đạt, dương khí ngày càng vượng, thu hái nhiều thành quả.

Tuổi Sửu Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Trong số 12 con giáp, người tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng, luôn tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, không ngồi chờ sung rụng, chỉ cần vững tâm thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu sống cực khổ, nhưng họ lại là con giáp khổ tận cam lai, đến một giai đoạn nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Sửu khó khăn thế nào không biết nhưng tất cả đều bước sang trang mới vào cuối tháng 9. Cụ thể, vào cuối tháng 9 cuộc sống tuổi Sửu sẽ có những thay đổi tích cực, vạn sự hanh thông và có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Đến khi bước qua tháng 10, tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài, cơ hội làm giàu cũng nằm trong tầm tay, chỉ cần nhìn thấy và nắm bắt thì xác định những năm tháng sau này ấm no sung túc.

Tuổi Dần Tuổi trẻ hiếm khi gặp may mắn, thậm chí thường xuyên gặp chuyện xui rủi cả trong công việc lẫn tình duyên. Tuy nhiên, nhờ bổn mệnh có cung phúc đức tốt, cộng thêm sự mạnh mẽ, kiên trì Dần có thể vượt qua mọi thách thức của số phận về vươn lên làm giàu. Ảnh minh họa: Internet Hãy yên tâm, vào đầu tháng Dần cực khổ bao nhiêu thì khi về cuối tháng bạn lại sung sướng bấy nhiêu. Những ngày cuối tháng 9 là thời điểm chín muồi, lúc vận tài lộc đỏ như son, khiến tiền tự chảy vào túi Dần ào ào như thác. Trải qua bao nhiêu vất vả, hao mòn bao nhiêu tâm trí thì mọi công lao cũng được bù đắp xứng đáng. *Bài viết manh tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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