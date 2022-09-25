Tử vi 4 ngày từ 29/9-2/10: top 3 con giáp bị lừa mất tiền mất của, ra đường lại gặp chuyện xui xẻo đeo bám

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 21:48

Nếu bạn thuộc 3 con giáp dưới đây thì từ ngày 29/9 cần phải tăng cường cẩn thận nếu không mất tiền thì hối hận cũng muộn.

Tuổi Thìn

Bản mệnh nên lưu ý rằng mình là con giáp kinh doanh khó khăn trong thời gian này vì thế trong thời gian này nhất định phải cẩn trọng, đừng cố tình bỏ qua lời khuyên của những người có kinh nghiệm. Họ nhắc nhở bạn không hề thừa đâu cho dù người tuổi Thìn tin rằng mình là người hiểu biết nhiều. Do đó nếu không muốn mất tiền thì phải tỉnh táo và biết lắng nghe trong thời gian này bạn nhé.

Tử vi 4 ngày từ 29/9-2/10: top 3 con giáp bị lừa mất tiền mất của, ra đường lại gặp chuyện xui xẻo đeo bám - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có biết rằng người tin rằng mình biết tất cả thực ra là không biết gì cả? Do đó luôn phải trong thái độ khiêm tốn, luôn học hỏi, lắng nghe mới thực sự là khôn ngoan.

Tuổi Mùi

Vào những ngày này, người tuổi Mùi cần đề phòng hạn tiểu nhân và sự an toàn của bản thân. Trước hết, con giáp này cần chú ý đến vấn đề an toàn giao thông, ví dụ như khi lúc lái và xuống xe cần có sự tập trung, tránh lơ đãng mà gặp nguy hiểm. Đồng thời, cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện được những vấn đề phát sinh.

Tử vi 4 ngày từ 29/9-2/10: top 3 con giáp bị lừa mất tiền mất của, ra đường lại gặp chuyện xui xẻo đeo bám - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn về hạn tiểu nhân, người tuổi Mùi rất dễ bị đổ những lỗi không phải do mình gây ra, mà do những người xung quanh phạm sai lầm nhưng không chịu nhận. Tuổi Mùi cũng có thể bị hiểu nhầm trong công việc nên ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội được tăng lương, tăng thưởng cuối năm.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp xui xẻo vào những ngày này vì vậy tuổi Tỵ không nên chủ quan. Nếu không tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân lừa gạt, hãm hại và vướng phải những tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống.

Tử vi 4 ngày từ 29/9-2/10: top 3 con giáp bị lừa mất tiền mất của, ra đường lại gặp chuyện xui xẻo đeo bám - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có những việc vốn đang suôn sẻ thì nay lại gặp trở ngại bất ngờ. Tiểu nhân vẫn đang rình rập, chỉ chờ Tỵ chủ quan, để lộ sơ hở là sẽ bày mưu hãm hại. Muốn hạn chế những xui xẻo không mong muốn Tỵ cần luôn tỉnh táo và hoàn thành công việc một cách chu đáo. Khi bạn thật sự tập trung thì có thể tránh được những rắc rối.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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