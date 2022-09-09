Đúng dịp Tết Trung Thu: 3 con giáp cát tinh soi đường, vận may tăng vọt, tài lộc lên hương, đại sự thành công

Có cát tinh soi đường chỉ lối, 3 con giáp dưới đây cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ trong ngày Rằm tháng 8 âm lịch.
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Tuổi Dậu
Đúng ngày Rằm tháng 8 âm lịch, do được quý nhân phù trợ nên tuổi Dậu chẳng gặp phải bất cứ một vận hạn nào mà còn gặp nhiều may mắn. Người tuổi Dậu dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng thu được rất nhiều tiền bạc. Chẳng những tài vận như ý, con giáp này còn có tình duyên ấm ấm hạnh phúc, phơi phới hân hoan khiến ai cũng hờn.
Tuổi Dậu hãy chăm chỉ làm việc trong tháng này để đạt được kết quả cao nhất mà mình mong muốn. Nếu tận dụng khoảng thời gian này đúng cách, những chú Gà sẽ thu về những khoản thu nhập tăng lên chóng mặt.
Tuổi Thìn
Tuổi Thìn vốn có tính cách liều lĩnh, không sợ thất bại. Con giáp này bên ngoài hiền lành bên trong mạnh mẽ, dù gặp khó khăn cũng có thể cứng rắn đối đầu, không sợ thất bại. Tuổi Thìn có thể vượt qua những thử thách trước mắt chỉ cần có sự quyết tâm mạnh mẽ.
Người tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu hay có sở thích nào đó cần theo đuổi thì sẽ cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất để bản thân không phải nuối tiếc.
Từ ngày đầu tiên của tháng 9 dương lịch, tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui.
Bước sang tháng mới, công việc của tuổi Thìn có sự chuyển biến đáng kể, con giáp này có cơ hội khẳng định mình, cơ hội thăng tiến ngày càng rộng mở.
Tuổi Thìn có thể đạt được bước đột phá trong sự nghiệp. Áp lực công việc giảm xuống giúp bản mệnh thoải mái, thư thái hơn, làm gì cũng nhanh chóng đạt kết quả tốt.
Tuổi Tỵ
Người tuổi Tỵ độc lập và có lòng tự tôn rất cao. Con giáp này không sợ khó khăn, trở ngại, cũng không sợ thất bại. Khi thất bại, người tuổi Tỵ sẽ không bỏ cuộc mà càng cố gắng phấn đấu vươn lên.
Từ tết Trung Thu Nhâm Dần cho đến Tết âm lịch Quý Mão, do thuộc tuýp người “nói là làm”, quyết đoán không dây dưa nên được tín nhiệm trong công việc, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi và dễ dàng có được thành công trong công việc. Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ về tài vận nên người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội kiếm được một khoản tiền rất lớn từ việc trúng xổ số hoặc bốc thăm trúng thưởng.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.