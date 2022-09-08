Tử vi ngày 9/9: 3 con giáp nhận được phúc khí khí dồi dào giúp lộc lá ồ ạt vào nhà, tiểu nhân đừng hòng quấy nhiễu

Người tuổi Hợi có bền ngoài hiền lành, ít so đo tính toán, không thích cạnh tranh với người khác nhưng thực chất luôn âm thầm cố gắng, nỗ lực để đạt được kết quả khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bắt đầu từ ngày 9/9 người tuổi Hợi bước vào cục diện lục hợp và được phúc tinh tương trợ nên vận quý nhân hưng phát nên có thể gặp hung hóa cát, suôn sẻ, hanh thông vượt qua mọi chuyện.

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn thì dần về cuối tuần, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mã

Ngũ hành của tuổi Tỵ thuộc Hỏa, nên có thể tự thúc vượng vận thế của bản thân. Con giáp này luôn tin tưởng vào tương lai phía trước. Trong ngày 9/9 tới đây, tài vận của người tuổi Tỵ rất tốt. Con giáp này đã đến lúc “khổ tận cam lai”, công việc ổn định và phát triển nhanh chóng, thu nhập thì tăng gấp ba gấp bốn hiện tại. Con giáp này đã có thể tận hưởng một cuộc sống sung sướng, vô tư, vô lo.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Tỵ không tốt nhưng bắt đầu từ ngày 9/9, con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm bởi vận đen sẽ được “xóa bỏ” hoàn toàn. Người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội đổi vận nên sự nghiệp và tài vận khởi phát bừng bừng. Tương lai tươi đẹp, giàu có đang chờ đợi con giáp này.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh của người tuổi Thìn đã mang sẵn chữ “Tài” nên dù năm nay không quá suôn sẻ nhưng cũng vấp phải những chuyện quá khó khăn. Trong ngày 9/9, cung mệnh xuất hiện cát tinh “Long Đức”, “Tử Vi”, “Tam Đài” nên vận thế có sự đột phá mạnh mẽ. Tính cách người tuổi Thìn lúc nào cũng quyết đoán, mạnh bạo trong công việc cho nên liên tục chớp được thời cơ quan trọng từ đó mà có bước tiến mạnh bạo trong sự nghiệp. Người tuổi Thìn nên biết tận dụng thời gian may mắn này để thực hiện những dự định của bản thân.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.