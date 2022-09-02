Những ngày đầu tháng 9 có 3 con giáp xui tận mạng, liên tiếp bị thần xui xẻo bám lấy khiến cho tiền bạc làm tới đâu tiêu tới đó, tài sản đội nón ra đi

Đây là một trong những thời gian kém may mắn của con giáp này bởi vì phạm khắc xung. Do hung tinh chiếu rọi, mọi việc cần phải thận trọng. Trong công việc cần phải chú ý điều chỉnh các mối quan hệ nếu không dễ vô tình phạm lỗi với ai đó mà dính thị phi, phiền phức. Dễ có xung đột khiến cấp trên có ấn tượng không tốt với bạn. Nếu không giải quyết tốt các mối quan hệ này thậm chí có nguy cơ đối mặt với nguy cơ bị thôi việc.

Những ai làm ăn buôn bán nhất định không được đầu tư lớn mà cần phải bình tĩnh chờ đợi cơ hội mới nếu không sẽ lỗ rất lớn. Tình cảm tháng này cũng không thuận. Vì thế nên cố gắng quan tâm đến nhau hơn, nói chuyện và gần gũi để hiểu đối phương, khi đó sẽ hạn chế những chuyện hiểu nhầm đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Đây Là tháng vận thế của tuổi Dậu tiếp tục sa sút. Sự nghiệp, công việc đều có trở ngại. Dễ có người tranh công cướp sức của mình nên cần phải thận trọng. Thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm, tâm trạng u uất. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, đừng để cảm giác chán nản lấn chiếm. Rất nhiều việc không nằm trong khả năng của bạn nhưng chỉ cần bạn làm tốt những việc thuộc về mình chắc chắn sẽ có được tin vui.

Tuổi Tuất

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Tháng 9 này tuy tuổi Tuất rất cố gắng và tích cực nhưng hiệu quả công việc không được như ý. Khó được lòng cấp trên khiến mọi việc thêm khó khăn hơn. Bản thân có những khúc mắc khó mà giải quyết được. Tốt nhất trong tháng này nên an phận không nên tham vọng. Tuy có thể sẽ vất vả nhưng cuối cùng chỉ cần giữ được bình ổn đã là thành công. Tài vận cầu tài không thuận. Tình cảm cũng có chút phong ba, sóng gió, trong thời gian này tuổi Tuất cũng cần để ý đến sức khỏe tinh thần, tránh vì quá lo âu mà sinh ra bệnh.

Tuổi Dần

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Tuổi Dần do gặp tháng tương khắc nên vận thế sa sút khiến công việc có một số thị phi phiền phức. Dễ có va chạm mà nảy sinh cãi vã tranh chấp, thậm chí dính vào thế bị động, bất lợi. Cố gắng an phận thủ thường, không nên hiếu thắng mà phải xem xét tình hình, tùy cơ ứng biến để tránh mọi việc càng trở nên tồi tệ. Tài vận tạm ổn, các khoản thu vẫn có hi vọng. Cần hết sức thận trọng trong đầu tư.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.