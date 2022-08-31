Ngày 4/9, 2 con giáp sau khẩn trương đi “xuất hành” hướng Nam đón thần Tài, người thì sự nghiệp nở rộ làm ăn tới đâu thành công tới đó, kẻ hóa giải hung tinh nhận vạn sự như ý

Nữ tuổi Tý vào ngày 4/9 đã có vận khí may mắn nhưng nếu xuất hành về hướng Nam càng có thể làm tăng thêm vận may lên gấp đôi, hóa giải khó khăn và những vướng mắc hiện tại. Bổn mạng của tuổi Tý là người thông minh lanh lợi, biết nắm bắt thời cơ vận dụng trí tuệ để thực hiện hoài bão công danh do đó càng về cuối năm càng nhận được nhiều quả ngọt.

Tuổi Tý đầu năm chăm chỉ làm việc nên về cuối năm được cấp trên tin tưởng giao cho những dự án lớn. Do đó nên xuất hành về hướng Nam vào ngày 4/9 để quá trình công việc được diễn ra suôn sẻ, đem lại kết quả tốt, nâng bước đường công danh của tuổi Tý sang một trang sáng lạng. Nhờ bước đệm này mà hậu vận của tuổi Tý khi về trung niên ngày một lên cao, số mệnh giàu sang phú quý giúp gia đình được hiển vinh.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách rất năng động, bình thường đã được Thần Tài chiếu cố nhưng bắt đầu về cuối năm 2022 gặp sao hung tinh gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và tiền bạc trong nhà. Đặt biệt vào ngày 4/9 là ngày Tam Nương đem đến nhiều chuyện xui xẻo, do đó Tuổi Dần nên cẩn thận trong mọi việc để tránh mang lai lo âu phiền muộn cho bản thân.

Ảnh minh họa

Để cho ngày 4/9 mọi việc được thuận lợi, Tuổi Dần nên chọn “xuất hành” theo hướng Nam nhằm hóa giải vận xui cho bản thân, đồng thời đón quý nhân đến phù trợ cho việc làm ăn và bảo vệ bổn mạng của mình. Tuy về cuối năm tuổi Dần gặp sao xấu nhưng không phải rơi vào cảnh túng quẫn, thiếu trước hụt sau mà vẫn có những lúc thần Tài đến gõ cửa bất chợt. Nhờ những vận may nhỏ này góp gió thành bão mà tài sản của tuổi Dần ngày một nhiều thêm, mọi chuyện được như ý muốn, tâm trạng bình yên không có lo âu.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm