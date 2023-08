Ngày 4/9, 2 con giáp sau khẩn trương đi “xuất hành” hướng Nam đón thần Tài, người thì sự nghiệp nở rộ làm ăn tới đâu thành công tới đó, kẻ hóa giải hung tinh nhận vạn sự như ý

Tuổi Tý

Nữ tuổi Tý vào ngày 4/9 đã có vận khí may mắn nhưng nếu xuất hành về hướng Nam càng có thể làm tăng thêm vận may lên gấp đôi, hóa giải khó khăn và những vướng mắc hiện tại. Bổn mạng của tuổi Tý là người thông minh lanh lợi, biết nắm bắt thời cơ vận dụng trí tuệ để thực hiện hoài bão công danh do đó càng về cuối năm càng nhận được nhiều quả ngọt.