Ngày 4/9, 2 con giáp sau khẩn trương đi “xuất hành” hướng Nam đón thần Tài, người thì sự nghiệp nở rộ làm ăn tới đâu thành công tới đó, kẻ hóa giải hung tinh nhận vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 03:40

Việc xuất hành đúng hướng luôn đem lại may mắn trong suốt một ngày, 2 con giáp sau có diễm phúc đón được thần Tài khi đi về hướng Nam, không nên bỏ lỡ cơ hội này.

Tuổi Tý

Nữ tuổi Tý vào ngày 4/9 đã có vận khí may mắn nhưng nếu xuất hành về hướng Nam càng có thể làm tăng thêm vận may lên gấp đôi, hóa giải khó khăn và những vướng mắc hiện tại. Bổn mạng của tuổi Tý là người thông minh lanh lợi, biết nắm bắt thời cơ vận dụng trí tuệ để thực hiện hoài bão công danh do đó càng về cuối năm càng nhận được nhiều quả ngọt.

Ngày 4/9, 2 con giáp sau khẩn trương đi “xuất hành” hướng Nam đón thần Tài, người thì sự nghiệp nở rộ làm ăn tới đâu thành công tới đó, kẻ hóa giải hung tinh nhận vạn sự như ý - Ảnh 1

Ảnh mình họa

Tuổi Tý đầu năm chăm chỉ làm việc nên về cuối năm được cấp trên tin tưởng giao cho những dự án lớn. Do đó nên xuất hành về hướng Nam vào ngày 4/9 để quá trình công việc được diễn ra suôn sẻ, đem lại kết quả tốt, nâng bước đường công danh của tuổi Tý sang một trang sáng lạng. Nhờ bước đệm này mà hậu vận của tuổi Tý khi về trung niên ngày một lên cao, số mệnh giàu sang phú quý giúp gia đình được hiển vinh.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách rất năng động, bình thường đã được Thần Tài chiếu cố nhưng bắt đầu về cuối năm 2022 gặp sao hung tinh gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và tiền bạc trong nhà. Đặt biệt vào ngày 4/9 là ngày Tam Nương đem đến nhiều chuyện xui xẻo, do đó Tuổi Dần nên cẩn thận trong mọi việc để tránh mang lai lo âu phiền muộn cho bản thân.

Ngày 4/9, 2 con giáp sau khẩn trương đi “xuất hành” hướng Nam đón thần Tài, người thì sự nghiệp nở rộ làm ăn tới đâu thành công tới đó, kẻ hóa giải hung tinh nhận vạn sự như ý - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Để cho ngày 4/9 mọi việc được thuận lợi, Tuổi Dần nên chọn “xuất hành” theo hướng Nam nhằm hóa giải vận xui cho bản thân, đồng thời đón quý nhân đến phù trợ cho việc làm ăn và bảo vệ bổn mạng của mình. Tuy về cuối năm tuổi Dần gặp sao xấu nhưng không phải rơi vào cảnh túng quẫn, thiếu trước hụt sau mà vẫn có những lúc thần Tài đến gõ cửa bất chợt. Nhờ những vận may nhỏ này góp gió thành bão mà tài sản của tuổi Dần ngày một nhiều thêm, mọi chuyện được như ý muốn, tâm trạng bình yên không có lo âu.

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm

Bước vào cuối tháng 8, chim khách đến nhà 4 con giáp này, người ra ngoài làm ăn phát tài, kẻ đến đâu chuyện vui lần lượt kéo đến. 

Bước vào cuối tháng 8, chim khách đến nhà 4 con giáp này, người ra ngoài làm ăn phát tài, kẻ đến đâu chuyện vui lần lượt kéo đến. 

Tháng 8 sắp trôi qua, cũng đoán xem những con giáp may mắn được chim khách gõ cửa nhà đón vận may trong thời gian tới.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui # tử vi 12 con giáp tử ví

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục