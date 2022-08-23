Bước vào cuối tháng 8, chim khách đến nhà 4 con giáp này, người ra ngoài làm ăn phát tài, kẻ đến đâu chuyện vui lần lượt kéo đến. 

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 07:11

Tháng 8 sắp trôi qua, cũng đoán xem những con giáp may mắn được chim khách gõ cửa nhà đón vận may trong thời gian tới.

1. Tuổi Sửu

Bước vào cuối tháng 8, chim khách đến nhà 4 con giáp này, người ra ngoài làm ăn phát tài, kẻ đến đâu chuyện vui lần lượt kéo đến.  - Ảnh 1

Chỉ số thông minh của người tuổi Sửu rất cao, họ rất biết cách tiết kiệm, trong cuộc sống họ thường rất kiệm lời. Đa phần người tuổi Sửu hướng nội nên ít khi người xung quanh để ý đến biết đến thực lực của họ. Tuy nhiên người tuổi Sửu là người có tầm nhìn xa, họ biết tìm thời cơ và bắt lấy những cơ hội kiếm tiền nhất là vào cuối tháng 8 khi phúc khí lần lượt nối tiếp nhau kéo đến giúp cho công việc của tuổi Sửu được thuận lợi, kinh doanh ngày càng tấn tới.

2. Tuổi Tỵ

 Bước vào cuối tháng 8, chim khách đến nhà 4 con giáp này, người ra ngoài làm ăn phát tài, kẻ đến đâu chuyện vui lần lượt kéo đến.  - Ảnh 2

Tuổi Tỵ có yêu cầu cao đối với bản thân và luôn mong muốn gia đình có cuộc sống ấm no bằng nỗ lực của mình. Vì vậy họ theo đuổi sự hoàn hảo, giỏi nắm bắt cơ hội để hoàn thành xuất sắc công việc nhận được sự trọng dụng của cấp trên. Sau khi bước sang nửa cuối tháng 8, chim khách gọi cửa khiến gia đạo càng hòa hợp về mặt tình cảm. Trong thời gian này người tuổi Tỵ không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn nhận được nhiều bất ngờ.

3. Tuổi Hợi

 Bước vào cuối tháng 8, chim khách đến nhà 4 con giáp này, người ra ngoài làm ăn phát tài, kẻ đến đâu chuyện vui lần lượt kéo đến.  - Ảnh 3

Thời gian trước tuổi Hợi gặp khá nhiều khó khăn trong công việc, tuy nhìn có vẻ lười nhác nhưng thực ra họ rất có năng lực và cẩn trọng trong xử lý công việc, luôn dùy trì tâm lý vẫn lạc quan. Cuối tháng 8 này tuổi Hợi sẽ có thu hoạch cho riêng mình. Trong thời gian này công việc làm ăn của tuổi Hợi ngày càng tấn tới, gia đạo và công việc được suôn sẻ thuận lợi. Khi chim khách bay đến nhà thì ngày hôm đó trong nhà ắt hẳn sẽ có chuyện vui liên quan đến hỷ sự và học tập.

 4. Tuổi Thìn

Bước vào cuối tháng 8, chim khách đến nhà 4 con giáp này, người ra ngoài làm ăn phát tài, kẻ đến đâu chuyện vui lần lượt kéo đến.  - Ảnh 4

Người tuổi Thìn có khả năng thích nghi và nhận định tình hình rất tốt, họ rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ cá nhân xung quanh mình và thường xuyên thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là sau cuối tháng 8, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc như có thể được thăng chức, tăng lương, vượt KPI. Trong cuộc sống ngày càng thì tình duyên khởi sắc, vận may tiếp tục kéo đến khiến mọi việc đều tiến triển như mong ước.

* Thông tin trên bài viết chỉ có tính chất kham khảo và chiêm nghiệm.

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