Ngày 3 và 4/09: Top 4 con giáp bùng nổ tài vận đi hướng Đông nhặt tiền, đi hướng Tây hứng bạc, liên tục sắm xe mua đồ nhiều không đếm hết

Người tuổi Ngọ có óc quan sát linh hoạt và là người không thích sự bó buộc. Thời gian đầu tháng 9/2022 do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên sẽ bước vào đại vận thăng tiến. Sự nghiệp phát triển như vũ bão trong thời gian này giúp cho thu nhập tăng lên đáng kể. Con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa. Ngoài ra, do có bước vào cục diện “Hảo Dựng” nên cung Tử Tức thịnh phát, đồng nghĩa với việc con giáp này sẽ có thêm quý tử. Tháng 9 chính là thời điểm tam hỷ lâm môn của người tuổi Ngọ.

Thân chăm chỉ, chịu khó, có bản lĩnh và thường có xu hướng lãnh đạo. Đã làm lãnh đạo thì tiền bạc không cần phải nghĩ, quyền hành cũng đầy người. Dự báo vào cuối tuần này, tuổi Thân nhận muôn vàn lời khen từ cấp trên của bạn, trao cho bạn cơ hội lớn, thăng chức thăng quyền. Đã cao còn cao hơn cộng thêm thưởng nóng động viên ngày nghỉ lễ cho bạn. Công việc ổn định, cơ hội trúng số cũng đang ở trong tầm tay đó nên đừng ngại thử tham gia mấy trò may rủi nhé.

Tuổi Tuất

Thời gian trước, Chính Tài và Thiên Tài của người tuổi Tuất đều xuống dốc không phanh và hiếm có cơ hội kiếm tiền, cho nên thời điểm đó con giáp này chỉ có thể giữ tiền trong túi không thể mạo hiểm đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Từ tháng 9 trở đi, thời vận của tử vi tuổi Dần lội ngược dòng, may mắn tài lộc tìm đến không ngừng. Dù họ làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, suôn sẻ. Nhất là với ai kinh doanh, họ có cơ hội mở rộng kinh doanh hay tìm được đối tác làm ăn tiềm năng. Bởi thế, tuổi Dần có thể là con giáp giàu có bậc nhất.

Tuổi Dậu

Theo tử vi những người cầm tinh con gà sẽ này sẽ gặp nhiều may mắn vào đầu tháng chính nhất là cuối tuần đầu tiên của tháng. Người tuổi Dậu chính là con giáp vô cùng chăm chỉ, luôn cần mẫn làm việc hết mình nhưng cuộc sống đôi khi lại không mang tới may mắn cho họ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới tuổi Dậu sẽ phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi đối mặt với áp lực cuộc sống, tài chính và cả chuyện tình cảm. Tuy nhiên trong quãng thời gian này người tuổi Dậu sẽ được bù đắp vô cùng xứng đáng.

Trong ngày 3 và ngày 4 tháng 9 con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ luôn ổn định, có cơ hội gặp được quý nhân phương xa, giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu cho người tuổi Dậu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.