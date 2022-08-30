Top 3 con giáp nữ trời sinh tự kiêu, luôn cho mình là "trung tâm vũ trụ"

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 16:59

Trong tử vi 12 con giáp có 3 con giáp nữ chảnh chọe có thái độ lạnh lùng, không dễ gần.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con người của tự do thích phiêu lượn, con giáp này thích cuộc sống của mình không hề có ràng buộc, không ai có thể bắt mình làm việc nọ, việc kia.

Vì thế, một khi đã quyết chí làm việc gì, người tuổi Ngọ sẽ không hề đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, thường khiến cho người khác rất bất mãn hoặc khó chịu.

Top 3 con giáp nữ trời sinh tự kiêu, luôn cho mình là 'trung tâm vũ trụ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, con giáp này này lại còn có tính cách huênh hoang, không biết thế nào là khiêm tốn, không chịu lắng nghe theo lời kiến nghị của mọi người, sẵn sàng tranh cãi để thể hiện quan điểm cá nhân của mình.

Do đó, người tuổi thìn rất dễ trở thành người châm ngòi mâu thuẫn trong công việc và thậm chí là cả trong chính gia đình mình. Dù sao thì cũng không có ai bao dung cho con giáp này hết lần này đến lần khác được.

Tuổi Dần

Nhiều người tuổi Dần thành công hoặc may mắn có cuộc sống sung túc từ trong trứng nước. Nhiều người thuộc tuổi này càng về sau cuộc sống sẽ được nhận những điều tuyệt vời và ngọt ngào nhất.

Họ có vị thế hơn khá nhiều người nên thường lo sợ mình bị lợi dụng. Điều quan trọng là họ không có đủ nhiều kinh nghiệm sống để có thể phân biệt ai là người tốt, ai là người xấu nên họ cố gắng bảo vệ mình bằng vỏ bọc lạnh lùng rồi mang tiếng là con giáp chảnh.

Top 3 con giáp nữ trời sinh tự kiêu, luôn cho mình là 'trung tâm vũ trụ' - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

Khá nhiều người tuổi Dần may mắn có được nhiều thành tựu mà người khác khó khăn lắm mới có được. Họ sẽ trở thành tâm điểm, là ngôi sao sáng luôn được săn đón. Với lý do đó họ ngày càng “chảnh” và khó gần khi được nhiều người cung phụng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân chẳng bao giờ muốn phải nghe theo lời của bất cứ ai, con giáp này cho rằng những việc làm của mình chẳng hề gây ảnh hưởng gì cho người khác, gây ảnh hưởng gì cho xã hội, vì thế chẳng có ai có quyền can thiệp vào những việc mình làm.

Top 3 con giáp nữ trời sinh tự kiêu, luôn cho mình là 'trung tâm vũ trụ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực ra quan điểm này của người tuổi Thân là không chính xác. Những việc làm của họ luôn ảnh hưởng hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp tới người khác, chỉ là con giáp này không nhận thấy hoặc cố tình làm ngơ mà thôi.

Chẳng ai có thể sống tách biệt với xã hội, vì thế, con giáp kiêu ngạo này cần phải biết suy nghĩ cho người khác hơn. nếu người tuổi Thân vẫn cứ tiếp tục huênh hoang, chẳng chịu nghe ai như vậy thì dù bây giờ mọi người không nói gì, tương lai dù sớm dù muộn cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn mà thôi.

 *Bài viết chỉ có tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.

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