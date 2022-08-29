3 con giáp nữ có rất nhạy cảm, có quá trình phục hồi kém sau những tổn thương trong tình cảm

Đối với tuổi Ngọ, họ luôn biết cân bằng cảm xúc và lý trí một cách khéo léo. Trong một số hoàn cảnh nhất định, tuổi Ngọ có khả năng thể hiện đúng những gì người khác đang cần.

Phụ nữ tuổi Ngọ hết lòng vì gia đình, để chứng tỏ sức mạnh của mình, họ còn tranh công việc nhà nhưng lại thường xuyên làm rối tung mọi việc khiến mẹ chồng đau đầu, mẹ chồng nàng dâu xảy ra tranh chấp, nhưng người chồng không những không giúp đỡ, thậm chí còn đứng về phía mẹ chồng, nên người đàn bà ngựa chỉ có thể chịu đựng một mình, và không khí gia đình trở nên rất tồi tệ.

Bất kể là nam hay nữ, người tuổi Ngọ vẫn khiến đối phương động lòng vì những hành động của mình.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có sự thông minh trời sinh, thế nhưng tính cách của họ lại khá trầm lặng và cẩn trọng. Hơn nữa, nhờ có khả năng quan sát và phân tích hơn người nên cho dù gặp phải bất cứ vấn đề gì đi chăng nữa, họ cũng có thể nghĩ ra nhiều cách ứng phó hơn mọi người nhiều.

Bản tính cẩn thận khiến họ làm việc gì cũng cần phải suy đi tính lại một cách rất kỹ càng, họ chẳng bao giờ đưa ra những quyết định trong chớp nhoáng.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tý không giỏi chống chọi với căng thẳng khiến họ dễ rút lui khi gặp khó khăn, khi có tranh chấp trong hôn nhân, họ không cố gắng giải quyết vấn đề mà chỉ dùng nước mắt để lấy lòng thông cảm của chồng. Có thể thời điểm đó xoa dịu không khí nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết, tranh chấp vẫn là ngòi nổ, hơn nữa người vợ sẽ chỉ dùng cách khóc lóc để giải quyết mọi chuyện, lâu dần người chồng sẽ cảm thấy khó chấp nhận

Tuổi Tỵ

Thoạt nhìn, người tuổi Tỵ có vẻ vô cùng xa cách, chẳng thích thú gì chuyện xã giao, họ thích được ở một mình, làm việc một mình.

Bản tính này đã hình thành ngay từ khi họ còn rất nhỏ, họ không có nhiều bạn bè, tính cách cũng không sôi nổi, hoạt bát, không thích nói nhiều, chỉ khi nào thực sự cần thiết, họ mới quyết định tự nêu lên ý kiến. Họ thích lặng lẽ quan sát người khác hơn là tự phô trương về chính bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy tuổi Tỵ rất thông minh, giỏi giải quyết vấn đề bằng khối óc, đạt hiệu quả tốt trong công việc nhưng lại thuộc kiểu điển hình có chỉ số IQ cao và chỉ số EQ thấp, thường không biết giải quyết công việc gia đình, không biết cách xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, thường không có thiện chí với gia đình, nên dễ bị hiểu lầm từ chồng hoặc mẹ chồng, dẫn đến bất hòa lẫn nhau.

*Bài viết có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.