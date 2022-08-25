Phụ nữ có 9 nét tướng này trên gương mặt thì xin chúc mừng vì chỉ cần ngồi yên tiền tài sẽ đến, tận hưởng vinh hoa phú quý, hôn nhân viên mãn không ai sướng bằng

Ông cha ta thường ví người giàu có là người mông eo nở rộng bởi xa xưa, những bậc địa chủ đủ ăn đủ mặc giàu có hơn người bao giờ cũng có những người vợ béo đẫy đà, eo hông vững chắc. Thật ra, các nghiên cứu về nhân tướng học từ xưa đến nay còn cho thấy, người nào eo và hông càng to thì càng dễ sinh quý tử, số phận sướng sung, đủ đầy.

Tiêu chuẩn hình thể ngày nay đã thay đổi đi rất nhiều, ai cũng tôn vinh cơ thể săn chắc, gày gò, càng ít mỡ mới càng đẹp đẽ. Chính vì thế mà đàn ông gầy càng khó giàu, phụ nữ eo thon càng chật vật kiếm sống hơn rất nhiều.

Phụ nữ có đôi mắt to hơn bình thường một chút, lòng đen, lòng trắng rõ ràng thường là những người vui vẻ, lạc quan. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ vẫn luôn giữ được suy nghĩ tích cực. Dù cuộc đời có sóng gió, chông chênh, họ vẫn luôn cố gắng vươn lên, không đánh mất mình.

Phụ nữ mang tướng mắt này là người chung thủy, một lòng một dạ ở bên chồng, dù khó khăn gian khổ cũng không thay lòng đổi dạ.

Giọng nói mềm mại, khí chất vượng

Người phụ nữ có giọng nói hay, trung khí vượng thì dù tướng mạo không quá xinh đẹp cũng dễ lấy được người đàn ông có điều kiện tốt. Đa số họ là người ôn hòa thân thiện nên chắc chắn sẽ là một người vợ tốt.

Bên cạnh đó, trung khí vượng nghĩa là cơ thể khỏe mạnh. Giọng nói phát ra từ đan điền giúp cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hòa hợp.

Gò má đầy đặn

Người có gò má nổi bật và sáng bóng thường giàu có. Nếu gò má hồng hào thì càng chứng tỏ người này có nhiều may mắn.

Cằm đầy đặn

Theo nhân tướng học người có cằm đầy đặn, quai hàm nổi bật, nhô ra, khá nhiều thịt là người có sức khỏe, tuổi thọ, tài lộc, phúc đức và may mắn.

Đôi môi mọng

Đôi môi không quan trọng về kích thước nhưng không được khô vì đó là biểu hiện của sự cạn kiệt may mắn. Nếu có nốt ruồi xung quanh miệng, miễn là chúng không phải màu đen thì sẽ tăng cường sự may mắn. Nếu có nốt ruồi nhỏ màu đỏ quanh miệng thì người này không bao giờ thiếu tài lộc.

Cặp lông mày lá liễu

Nếu bạn sở hữu cặp lông mày lá liễu thì xin chúc mừng vì đây là tướng sống của người giàu có, nhiều tài lộc. Hình vòng cung mềm mại của lông mày, kéo dài từ đầu mắt tới cuối cho thấy họ có tướng phú quý.

Chủ nhân của cặp lông mày như này rất thông minh, khéo léo lại ôn hòa với mọi người. Nếu là nữ giới, bạn sẽ lôi cuốn người khác bằng vẻ dịu dàng, lương thiện. Vậy nên, quý nhân sẽ luôn phù trợ cho bạn trên con đường công danh sự nghiệp. Cuộc sống của bạn cũng như những điều bạn đạt được trong cuộc sống khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Tay trắng mềm mại

Người có lòng bàn tay trắng trẻo hồng hào bao giờ cũng là người có phúc, hưởng lộc tổ tiên lâu dài. Nếu là nữ, họ dễ được gả vào danh gia vọng tộc, hào môn phú quý. Nếu là nam mà lòng bàn tay vừa trắng vừa hồng thì sẽ vất vả vì phải chèo chống gây dựng sự nghiệp khi còn trẻ nhưng hậu vận an nhàn, giàu có.

Ai có bàn tay màu vàng nhạt thì hiếm khi lấy được chồng giàu hay tử tế. Nhưng nếu bù lại da thịt lúc nào cũng ấm áp thì sẽ có duyên với tiền bạc, không làm cũng được hưởng. Ngược lại, da tay ai vừa xạm vừa cứng thì cả đời nghèo không ngóc đầu lên nổi.

Mặt chữ điền

Người phụ nữ có khuôn mặt chữ điền có trán vuông nhô ra trước, khuôn mặt đầy đặn, vuông góc với cạnh hơi tròn. Họ thường rộng rãi, thích giúp đỡ người khác. Họ cũng là người tận tình, thường giúp đỡ bạn bè vượt qua khó khăn, là người sẵn sàng hi sinh.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm