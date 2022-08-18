Khả năng cao trong tháng 9 tới: 3 con giáp tiền treo rủng rỉnh, tin vui đến liên tục, muốn “ế” cũng khó vì tình duyên đã định sẽ gặp được người phù hợp

Vận khí của người tuổi Tý trong tháng 9 khá tốt. Người tuổi Tý có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tình hình này sẽ được thay đổi vào tháng 9.

Cuộc sống người tuổi Tý từ tháng 9 vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều - Ảnh minh họa

Những người tuổi Tý có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. Cuộc sống người tuổi Tý từ tháng 9 vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Dần

So với nhiều con giáp khác thì 2022 là thời điểm ổn định và "dễ thở" hơn với những người tuổi Dần. Sự nghiệp của họ sẽ dần đạt được những cột mốc như họ mong muốn, đặc biệt trong chuyện tình cảm, tuổi Dần sẽ có nhiều tin vui, đi đến cái kết viên mãn.

Tuổi Dần là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp - Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 8 âm lịch là thời điểm khó khăn cuối cùng của tuổi Dần trong năm nay, thế nên, từ tháng 9, họ đã không còn gì phải lo lắng.

Đặc biệt, tử vi học có nói, trong tháng 9/2022, tuổi Dần là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập.

Tuổi Dậu

May mắn tình cảm của tuổi Dậu trong tháng 9 này sẽ đến nhờ những nỗ lực của chính bạn. Đời sống tình cảm của tuổi Dậu sẽ vô cùng sôi động trong tháng này. Bạn sẽ cảm nhận được sự nhiệt huyết, nóng bỏng, chân thành từ người kia dành cho mình. Đồng thời, mối quan hệ của bạn và người ấy cũng trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết sau tất cả những thử thách mà hai bạn có với nhau.

Tuổi Dậu có thể có một mối nhân duyên sẽ chớm nở - Ảnh minh họa

Với những tuổi Dậu còn độc thân, tháng này bạn cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của người khác giới, có thể một mối nhân duyên sẽ chớm nở với bạn vào khoảng giữa tháng.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm