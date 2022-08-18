Khả năng cao trong tháng 9 tới: 3 con giáp tiền treo rủng rỉnh, tin vui đến liên tục, muốn “ế” cũng khó vì tình duyên đã định sẽ gặp được người phù hợp

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 16:12

Trong tháng 9 tới, tử vi 12 con giáp dự đoán do có quý nhân phù trợ nên 3 tuổi này có cơ hội thăng hoa trong cả công việc lẫn tình duyên.

Tuổi Tý

 

Vận khí của người tuổi Tý trong tháng 9 khá tốt. Người tuổi Tý có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tình hình này sẽ được thay đổi vào tháng 9.

 

Khả năng cao trong tháng 9 tới: 3 con giáp tiền treo rủng rỉnh, tin vui đến liên tục, muốn “ế” cũng khó vì tình duyên đã định sẽ gặp được người phù hợp - Ảnh 1
Cuộc sống người tuổi Tý từ tháng 9 vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều - Ảnh minh họa

 

Những người tuổi Tý có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. Cuộc sống người tuổi Tý từ tháng 9 vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều.

 

Tuổi Dần

So với nhiều con giáp khác thì 2022 là thời điểm ổn định và "dễ thở" hơn với những người tuổi Dần. Sự nghiệp của họ sẽ dần đạt được những cột mốc như họ mong muốn, đặc biệt trong chuyện tình cảm, tuổi Dần sẽ có nhiều tin vui, đi đến cái kết viên mãn.

Khả năng cao trong tháng 9 tới: 3 con giáp tiền treo rủng rỉnh, tin vui đến liên tục, muốn “ế” cũng khó vì tình duyên đã định sẽ gặp được người phù hợp - Ảnh 2
Tuổi Dần là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp - Ảnh minh họa 

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 8 âm lịch là thời điểm khó khăn cuối cùng của tuổi Dần trong năm nay, thế nên, từ tháng 9, họ đã không còn gì phải lo lắng.

Đặc biệt, tử vi học có nói, trong tháng 9/2022, tuổi Dần là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập.

Tuổi Dậu

May mắn tình cảm của tuổi Dậu trong tháng 9 này sẽ đến nhờ những nỗ lực của chính bạn. Đời sống tình cảm của tuổi Dậu sẽ vô cùng sôi động trong tháng này. Bạn sẽ cảm nhận được sự nhiệt huyết, nóng bỏng, chân thành từ người kia dành cho mình. Đồng thời, mối quan hệ của bạn và người ấy cũng trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết sau tất cả những thử thách mà hai bạn có với nhau.

Khả năng cao trong tháng 9 tới: 3 con giáp tiền treo rủng rỉnh, tin vui đến liên tục, muốn “ế” cũng khó vì tình duyên đã định sẽ gặp được người phù hợp - Ảnh 3
Tuổi Dậu có thể có một mối nhân duyên sẽ chớm nở - Ảnh minh họa

Với những tuổi Dậu còn độc thân, tháng này bạn cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của người khác giới, có thể một mối nhân duyên sẽ chớm nở với bạn vào khoảng giữa tháng.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

3 con giáp nữ là xứng danh nữ hoàng, có số lấy chồng đại gia không thì cũng có hậu vận tốt đáng ngưỡng mộ

3 con giáp nữ là xứng danh nữ hoàng, có số lấy chồng đại gia không thì cũng có hậu vận tốt đáng ngưỡng mộ

Không phải con giáp nào cũng có số hưởng, được "chọn mặt gửi vàng" cho danh xưng nữ vương như 3 con giáp này. Sự may mắn đó thể hiện qua nhiều đặc điểm họ, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tháng 9 con giáp may mắn tháng 9 tử vi tháng mới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc