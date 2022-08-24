Cuối năm 2022 không ai số “nhọ” hơn 3 con giáp này, túi tiền rỗng dài dài, vợ chồng lục đục, khó khăn chồng chất nên chú ý tích đức, tu tâm để mở đường cho vận may ghé thăm

Tử vi trong 6 tháng cuối năm Nhâm Dần 2022 những con giáp dưới đây nên thận trọng trong công việc làm ăn, kẻo dễ bị lừa gạt.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết trong dịp cuối năm 2022, tuổi Thân nên thật sự thận trọng trong chuyện tình cảm. Nếu như giữa hai người đang có mâu thuẫn thì đừng có chuyện bé xé to kẻo dễ dẫn tới đổ vỡ không đáng có.

Về mặt công việc nửa cuối năm của tuổi Thân diễn ra không được như ý muốn, do có tiểu nhân quấy phá hãm hại nên công việc của những chú khỉ sẽ có nhiều biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc của con giáp này có đôi chút bớt vất vả nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại.

Tuổi Tý

Công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

Tuổi Thìn

Năm 2022 không phải là một năm suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Thìn. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

Về đường công danh cuối năm 2022, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ, trắng tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-nam-2022-khong-ai-so-nho-hon-3-con-giap-nay-tui-tien-rong-dai-dai-vo-chong-luc-duc-kho-khan-chong-chat-nen-chu-y-tich-duc-tu-tam-de-mo-duong-cho-van-may-ghe-tham-495261.html