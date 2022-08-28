Người có mũi gãy, đầu mũi khoằm là những người phụ nữ làm chuyện gì cũng mập mờ, không rõ ràng, nhất là trong chuyện tình cảm. Những người hay dối trá hầu hết là những người mùi gãy, mũi khoằm. Trong chuyện tình duyên, họ bất chấp tất cả, chỉ cần là người mới tốt hơn họ sẽ sẵn sàng bỏ người cũ để đến với lựa chọn đó. Cũng như họ hay giữ những mối quan hệ như anh trai mưa, bạn thân là con trai cho mình để lợi dụng họ.

Ông cha ta có câu: “Những người có mắt lá khoai hay liếc chồng, liếc trai". Từ xưa ông cha đã căn dặn những người phụ nữ có tướng mạo này sẽ có tính lăng nhăng, có chồng rồi mà vẫn không hài lòng, phải có thêm những mối tình khác. Nhưng, người có đôi mắt này dễ làm đàn ông say đắm vì họ trong tình yêu, không thể dừng lại dù biết con người họ lăng nhăng.

Đặc điểm này có thể biến đổi theo thời gian, bẩm sinh phụ nữ có thể không có nhưng vì ham thích nhục dục nên khu vực xung quanh lòng đen bị thu hẹp lại, dần nhường cho lòng trắng khiến lòng đen đều bị lòng trắng bao bọc, biến thành một loại tam bạch nhãn tạm thời.

Cặp mắt đảo không ngừng

Người phụ nữ có đôi mắt đảo liên tục, hay liếc người này người khác chứng tỏ là không ổn trong chuyện tình yêu. Tốt nhất là nên tránh xa những người này ra, vì lòng dạ họ không tốt, không sạch trong tình cảm. Họ sẽ luôn cân đo đong đếm để lựa chọn cho mình những gì tốt nhất. Chứ không xuất phát từ tình cảm thực thụ. Trong tình yêu mà có sự so đo tính toán thì không còn gọi là tình yêu nữa, rồi họ sẽ bỏ bạn khi tìm được người tốt hơn bạn.

Dáng đi đong đưa, uốn éo

Bạn chú ý dáng đi của người phụ nữ hay ngoại tình sẽ dễ dàng thấy được họ có dáng đi đong đưa với người khác, nhất là với người khác giới. Người này vốn rất đa tình và sẽ không chịu đứng im khi đã có một mối tình rồi. Họ thậm chí có thể quen nhiều mối tình cùng một lúc. Họ rất có tài trong việc làm người khác say mê mình nhưng bản tính lại chẳng muốn chung thủy với một ai.

Lông mày cong và rậm

Người phụ nữ bình thường sẽ có lông mày cong và hơi thưa về phía cuối của lông mày. Thế nhưng người không chung thủy, lông mày lại rất rậm, họ thuộc tuýt người thích hết người này đến người kia để họ thỏa sức lựa chọn. Họ là những người không hài lòng với những gì mình đang có và muốn có nhiều hơn thế nữa. Tóm lại phụ nữ có lông mày rậm sẽ không chung thủy.

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Da mặt trắng, hơi pha màu hồng

Những người phụ nữ có da mặt trắng sáng pha màu hồng được gọi là những người hào hoa sắc. Nhưng đặc điểm này cũng khó phân biệt vì nước da phụ nữ có trang điểm nhiều và sẽ không thấy được màu da thực của họ.

Trán dô, cuống tai nhọn, vành tai lật

Phụ nữ nếu có những đặc điểm này phần lớn là người rất đen đủi và không có hậu. Trong tình cảm họ rất bảo thủ và cố chấp. Những người này yêu thì cuồng nhiệt nhưng khi chia tay lại đâm ra oán hận. Họ thích được người khác giới tán tỉnh nên đâm ra không còn quan tâm đến luân thường đạo lý nếu quen cùng lúc nhiều người.

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