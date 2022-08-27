3 con giáp vướng hạn tam tai, vận rủi liên miên trong những ngày cuối tháng 8 và cách hóa giải.

Hạn tam tai là một hạn không thể tránh trong đời người, nhưng độ nặng nhẹ còn tùy vào tử vi của mỗi người. Thông thường, nếu biết kiêng kỵ và có giải pháp hóa giải thì chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế những ảnh hưởng xấu nhất của hạn tam tai.

Tuổi Tý Những ngày cuối tháng 8, công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút. Việc làm tốt nhất cho tuổi Tý hiện nay đó chính là giữ suy nghĩ tích cực. Dù có việc gì xảy ra, suy nghĩ theo hướng tích cực sẽ lan tỏa một nguồn năng lượng mới, khác biệt, vui tươi giúp cho những vấn đề đó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần thay đổi một xíu trong cách nhìn nhận sự việc đó thì đã một phần nào đó gợi mở cho bạn một hướng giải quyết tốt hơn.

Những ngày cuối tháng 8, công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Ảnh minh họa Tuổi Thìn Công việc của Thìn trong những ngày cuối tháng 8 tuy khởi sắc hơn năm 2021, nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Về tài chính, Thìn kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Điều Thìn cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình vì gia đạo có điềm tang chế. Để tránh tình trạng xấu hơn, tuổi Thìn cần phải học cách quản lý chi tiêu. Thông thường những người bị hạn tam tai sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Do đó, quản lý chi tiêu là một việc làm thiết thực và hữu ích nhất. Cần sắp xếp các mục chi tiêu hợp lý, mục nào là cần thiết nhất thì mua, các đồ vật không nhất thiết phải chi thì nên hạn chế.

Công việc của Thìn trong những ngày cuối tháng 8 tuy khởi sắc hơn năm 2021, nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Ảnh minh họa Tuổi Thân Do gặp hạn tam tai vào những ngày cuối tháng 8, nên tuổi Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Cụ thể, công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thân cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn. Việc tuổi Thân cần làm ngay lúc này chính là chú ý, cẩn thận đi đứng. Thận trọng trong việc di chuyển trong khi tham gia giao thông là việc nên làm. Bởi nếu không thì sẽ dễ gặp sự cố, tai nạn không đáng có. Tuổi Thân phải luôn trong tình trạng cẩn trọng để bảo vệ bản thân và cả những người xung quanh. Do gặp hạn tam tai vào những ngày cuối tháng 8, nên tuổi Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Ảnh minh họa *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-vuong-han-tam-tai-van-rui-lien-mien-trong-nhung-ngay-cuoi-thang-8-va-cach-hoa-giai-495918.html