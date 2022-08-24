Người tuổi Sửu thường ứng biến nhanh, thông minh. Nhược điểm duy nhất là không thích mạo hiểm, ưa thích sự an toàn hơn. Vì vậy mà dù chơi số dễ trúng nhưng tuổi Sửu gần như không mấy tha thiết với trò chơi này.

Người tuổi Mão bẩm sinh đã không thích một cuộc sống nhàm chán, hơn nữa con giáp này lại luôn muốn một cuộc sống với chất lượng cao chính vì vậy luôn cố gắng phấn đấu hết mình.

Chỉ còn 3 ngày nữa (27/8), nguồn thu bên ngoài của tuổi Sửu đang diễn ra rất thuận lợi, vì vậy mà từ giờ, tuổi Sửu khỏi phải lo về vấn đề tài chính. Họ sẽ gặp được nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, vì vậy mà cơ hội trúng số lại càng cao hơn. Ngoài ra bạn nên kết hợp với xem tử vi hàng ngày để biết vận mệnh tình duyên của mình sẽ gặp để phòng tránh.

Do 3 ngày nữa (27/8) người tuổi Mão có cát tinh “Bát Tọa” soi chiếu nên sẽ liên tiếp đón nhận những vận may không ngờ tới. Nếu mua xố sổ thì khả năng trúng thưởng là rất cao, mua nhà tậu xe là điều không còn xa vời nữa.

3 ngày nữa (27/8) người tuổi Mão có cát tinh “Bát Tọa” soi chiếu nên sẽ liên tiếp đón nhận những vận may không ngờ tới. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn rất đơn giản, lương thiện và thật thà, họ không đam mê những trò chơi như xổ số, cờ bạc. Nhưng một khi đã thích thì sẽ thành nghiện, khó mà dứt ra được.

Tuổi Thìn may mắn hơn các con giáp khác, nên dù làm gì thì ít nhiều cũng đều gặp may mắn. Chẳng hạn như đi buôn bán có người dẫn đường chỉ lối, đầu tư làm ăn có người tư vấn. Chỉ còn 3 ngày nữa (28/8), công việc của Thìn có nhiều tiến triển thuận lợi, phất lên như diều gặp gió, thu nhập tài chính ổn định hơn năm trước. Do có quý nhân phù trợ nên cuộc số của tuổi Thìn sang năm có điềm dễ chịu, con giáp này cũng sẽ gặp được nhiều niềm vui bất ngờ, chẳng hạn như bất ngờ trúng số.

Tuổi Thìn may mắn hơn các con giáp khác, nên dù làm gì thì ít nhiều cũng đều gặp may mắn. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!