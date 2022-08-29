Phụ nữ sinh vào thời điểm này được Thần Phật che chở, vừa sinh ra đã đã có ngoại hình đẹp đẽ, lớn lên mang đến tài lộc cho gia đình, có số vượng phu giúp chồng công thành doanh toại, sự nghiệp tỏa sáng

Theo văn hóa Phật giáo, tháng Giêng là tháng sinh của Khổng Tử và Phật Di Lặc Bồ Tát. Bởi thế, người sinh tháng này thường có xu hướng đi theo cửa Phật. Hơn nữa, những người này trời sinh sống lạc quan, hay làm việc thiện.

Khi còn trẻ họ có thể gặp khó khăn trắc trở nhưng càng về hậu vận khó khăn sẽ được hóa giải. Khó khăn thời trẻ chỉ như 1 kiếp nạn cần có của đời người. Khi đã vượt qua được rồi, cuộc đời những người sinh tháng 1 âm lịch sẽ giàu sang thịnh vượng mãi về sau.

Người sinh vào tháng 1 âm thường có tính giản dị, dễ thương và hiền lành. Với lối sống đơn giản, lạc quan, họ luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống bằng một thái độ tự tin nhất. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên mỗi những người phụ nữ này, khiến họ tỏa sáng lấp lánh.

Bước vào giai đoạn trung vận, những người này không chỉ thành công mà ngày càng giàu có sung túc. Nhìn chung, cuộc sống của họ khá viên mãn sung túc, bất kể là sự nghiệp, hôn nhân hay tài vận, mọi thứ đều rất hoàn mỹ; là niềm ao ước, ngưỡng mộ của nhiều người.

Tháng 3 âm lịch

Tháng 3 âm là thời điểm thời tiết cực dễ chịu, suôn sẻ ấm áp. Phụ nữ sinh vào thời điểm này tính khí cũng dễ chịu hiền lành, luôn khiến người đối diện cảm mến. Cuộc đời họ thường gặp được những mối nhân duyên tốt đẹp, về sau kết hôn với đúng người, đúng thời điểm nên được sống trong hạnh phúc viên mãn.

Họ có sẵn tinh thần làm ăn, buôn bán lại thông minh nhanh nhẹn hơn người nên làm những nghề này mới sinh lời được chứ không nên theo nghiệp chữ nghĩa hay văn hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Điểm cộng tuyệt vời nhất của họ là tuy không giỏi ăn nói nhưng luôn được quý nhân phù trợ. Hễ làm ăn thất bại bao giờ cũng có người đứng ra “bao tiêu”, bảo vệ và giúp đỡ làm lại từ đầu nên chẳng lo thất thoát.

Đồng thời, họ lại là người sống có chiều sâu, rất có trách nhiệm. Người phụ nữ thuộc tuýp này thường có vũ khí bí mật khiến ai “dính” phải họ sẽ chỉ muốn gắn bó suốt cuộc đời, nâng niu, chiều chuộng họ hết mực.

Tháng 8 âm lịch

Tháng 8 âm lịch là tháng vô cùng đẹp đối với tất cả mọi người, người sinh vào tháng này cũng là những người có số phận may mắn, gặt hái được nhiều thành công, thẳng thắn, hào phòng. Các mối quan hệ của họ vô cùng tốt và cũng vì thế mà họ luôn được người chồng của mình yêu thương trân trọng hết cỡ.

Thực tế cho thấy người sinh tháng 8 tính tình cẩn thận, tỉ mỉ nhưng phóng khoáng, bao dung rộng lượng. Họ rất may mắn và có duyên với tiền bạc, giỏi kiếm tiền và giỏi cả việc tiêu tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Người này giống như quý nhân của chồng vì từ khi kết hôn, họ sẽ mang lại những phúc lộc cho gia đình chồng, khiến cho cả nhà chồng phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, những người này sống có tình có nghĩa, không chỉ giúp gia đình mà bạn bè họ cũng hỗ trợ hết mình, chỉ cần mọi người xung quanh vui thì họ cũng thấy mãn nguyện. Đây cũng là một điều quan trọng khiến gia đình chồng hết sức yêu thương bạn, như con cái ruột thịt trong nhà vậy.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.