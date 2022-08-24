Đặc điểm nhận biết người phụ nữ có số mệnh giàu sang, cả đời sống trong nhung lụa, cao quý, thành đạt khó ai sánh bằng

Người phụ nữ có vầng trán cao rộng sáng sủa là những người thông minh, sáng suốt. Đây là tiền đề của sự thành công, may mắn do trời định. Những người phụ nữ có trán hơi cong, tròn và cao hoặc hơi nhô là người có số giàu, sự nghiệp ổn định, có tiền và quyền uy.

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Môi đỏ tự nhiên và đầy đặn là đặc điểm của tướng người phụ nữ giàu sang, phú quý. Cổ nhân nói người có miệng vuông chữ “tứ” thì càng giàu sang, dư của ăn của để. Ngoài ra, phần da dưới 2 khóe miệng sáng, không lồi lõm còn biểu trưng cho sự thuận lợi, may mắn, sung túc.

Bàn tay búp măng

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Đối với những người đang sở hữu đặc điểm của ngón tay hình búp măng thường là người con gái rất dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng như người phụ nữ thời xưa, luôn giàu lòng vị tha. Vì thế những người này luôn được bạn bè và mọi người quý mến. Những người này thường rất thành đạt trong các con đường nghệ thuật, kinh doanh và y học.

Mông to

Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm nhân tướng học; người phụ nữ có mông đầy đặn, tròn trịa thường có tướng phú quý, phóng khoáng, độ lượng hơn người.

Phụ nữ có mông nở nang, hầu hết đều có đường công danh, sự nghiệp, hôn nhân sung túc, đủ đầy. Bên cạnh đó, còn có tính cách rất khéo léo; có khả năng kiếm tiền siêu đẳng, biết cách chiều chuộng chồng và dễ sinh những đứa con xinh xắn, thông minh.

Đùi to

Ảnh minh họa: Internet

Nhân tướng học cho rằng, đùi được coi là bộ phận “trụ đỡ của kho tiền” nên bất cứ người nào sở hữu cặp đùi to thường rất giàu có. Những người có tướng này từ trẻ đã có cuộc sống an nhàn về trung và hậu vận càng có nhiều của ăn của để. Đặc biệt, phụ nữ sở hữu tướng đùi to thường thông minh, giỏi giang hơn người.

Ngoài ra, họ rất giàu nghị lực dù bị cuộc sống vùi dập họ cũng biết cách đứng dậy mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, người phụ nữ này còn rất khéo chăm sóc con cái và là hậu phương vững chắc giúp chồng phát triển sự nghiệp, công danh rất tốt. Người sở hữu cặp đùi to luôn đi kèm với hông nở, đầy đặn, điều này vô cùng tốt, nó thể hiện tài vận hanh thông, có thể ‘hái ra bạc tiền’ mà không cần chi tiêu tiết kiệm.

Miệng rộng

Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, những người phụ nữ có khuôn miệng rộng là tướng đại phú đại quý, mang lại những điều lành khó ai sánh nổi, tiền bạc đầy ắp cửa nhà. Thậm chí, họ còn có tướng vượng phu ích tử mang lại nhiều may mắn, giàu sang chồng con.

Nếu cặp đùi to được ví như trụ đỡ của kho tiền thì miệng rộng lại giống như cửa nhà kho lớn, tài lộc ào ào đổ về. Đàn bà có tướng này thường rất giỏi giao thiệp, có duyên ăn nói, tinh tế và biết nắm bắt thời cơ, chỉ cần một lần giao tiếp đã có thể nhìn ra huyền cơ ẩn chứa phía sau câu chuyện của đối phương.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.