Chia buồn với 3 con giáp trong 3 ngày tới (25/08-27/08/2022) con đường sự nghiệp không mấy suôn sẻ, đường thăng tiến đi lùi, lương vừa về tay đã hết sạch, tâm bất an lo lắng không nguôi

Về tài lộc của người tuổi thân trong 3 ngày tới (25-27/08/2022) không mấy khả quan. Tiền bạc làm ra nhiều nhưng phải hao tốn vào công việc làm ăn. Nếu muốn cải thiện tài vận, người tuổi Thân nên xuất tiền để làm ăn, kinh doanh sẽ có thể cải thiện tài vận.

Người tuổi Thân cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại, đây cũng là trở ngại lớn trong con đường thăng tiến của người tuổi Thân trong năm 2022. Bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những con giáp dễ gặp xui rủi trong 3 ngày tới (25-27/08/2022) là người tuổi Tý. Theo đó thời gian này tuổi Tý hung cát đan xen, có quý nhân phù trợ nhưng vì gặp phải họa tiểu nhân mà không tránh được xui xẻo.

Sự không tập trung về tinh thần còn khiến bản mệnh có thể mắc sai lầm trong những lĩnh vực khác. Cộng thêm vào đó, sự ngáng trở của kẻ tiểu nhân khiến bản mệnh nếu không tỉnh táo có thể sẽ mất tiền hao của, thậm chí mất đi nhiều mối quan hệ tốt.

Điều mà tuổi Tý cần phải nhớ trong thời gian này là luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói. Trải qua mỗi chật vật, bản mệnh hãy rút ra những kinh nghiệm cho mình để đảm bảo rằng sẽ không vấp phải một lần nữa

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày tới (25-27/08/2022) nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dần cũng không có dấu hiệu khởi sắc.

Vì thế, người làm ăn kinh doanh nên thay đổi những suy nghĩ đã cũ kĩ, lối mòn để tìm hiểu nhiều hơn về các kênh đầu tư khác nhau, chứ không nên chỉ tập trung vào một nguồn thu nhập từ công việc chính.

Lưu ý, trong thời gian này dễ có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà.

Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải tranh chấp hoặc phải thích nghi với những điều kiện làm việc mới, vì thế mà bạn cần hết sức bình tĩnh, chớ nôn nóng mà lại hỏng việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.