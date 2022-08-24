3 con giáp nào 5 ngày tới gặp phải vận hạn đen đủi, ra đường mất của, ở nhà mất tiền, đi đến đâu gặp xui đến đó, tâm lý lo lắng bất an, rầu rĩ mệt mỏi đâm thêm bệnh tật

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 11:55

Top 3 con giáp trong 5 Ngày tới (25-29/08/2022) không được yên ổn, bởi vận đen đang bao vây, nên tịnh tâm ăn chay và làm nhiều điều tốt để hóa giải nhanh chóng.

Tuổi Dậu

3 con giáp nào 5 ngày tới gặp phải vận hạn đen đủi, ra đường mất của, ở nhà mất tiền, đi đến đâu gặp xui đến đó, tâm lý lo lắng bất an, rầu rĩ mệt mỏi đâm thêm bệnh tật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước sang 5 ngày tới  người tuổi Dậu bị cục diện Tương Xung khắc chế, khó phát huy năng lực như mong muốn, lại thường vướng phải những rắc rối từ trên trời rơi xuống nên khó khăn chồng chất khó khăn. Khối lượng công việc ngày một nhiều, đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, bằng không sẽ phạm sai lầm, ảnh hưởng uy tín.

Thời gian này bản mệnh còn có thể được giao trọng trách nào đó “khó nhằn”, tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết mà không nhận được sự giúp đỡ từ người khác.

Do bị hung tinh ảnh hưởng bản mệnh không có ý hại người nhưng lại dễ bị người hại, mưu sự không thuận lợi ngay từ đầu, phải hết sức kiên nhẫn. Công việc thiếu tính đột phá, lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung, khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuổi Ngọ

3 con giáp nào 5 ngày tới gặp phải vận hạn đen đủi, ra đường mất của, ở nhà mất tiền, đi đến đâu gặp xui đến đó, tâm lý lo lắng bất an, rầu rĩ mệt mỏi đâm thêm bệnh tật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Ngọ lúc này rủng rỉnh tiền bạc, nhiều người có đủ tiền để mua nhà cửa, xe hơi cho mình. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những rắc rối khó lường mà bạn chớ chủ quan nhé. Bản mệnh nhớ rằng cuộc sống mà chỉ theo đuổi mục tiêu tiền bạc thì quá nhạt nhẽo.

Thực tế là không ít người giàu có, sung sướng nhưng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, không mục tiêu.

Có nhiều bất ổn, người độc thân thời gian này không có gì tiến triển khi chính bạn cũng cảm thấy không thoải mái với các cuộc hẹn gặp với người khác giới. Có khi bạn không nên cố gắng gồng mình quá lên làm gì, hãy thoải mái xem đó là cuộc gặp bạn bè nói chuyện cho vui mà thôi.

5 ngày tới vận khí không may mắn, tiết khí này sẽ khiến tỳ của bản mệnh dễ bị tổn thương, do đó phải chú ý hơn tới sức khỏe. Khi cảm thấy sức đề kháng giảm thì tìm cách để gia tăng bằng việc ăn những đồ ăn phù hợp, nghỉ ngơi thường xuyên, đi ngủ đúng giờ.

Tuổi Thìn

3 con giáp nào 5 ngày tới gặp phải vận hạn đen đủi, ra đường mất của, ở nhà mất tiền, đi đến đâu gặp xui đến đó, tâm lý lo lắng bất an, rầu rĩ mệt mỏi đâm thêm bệnh tật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thìn là con giáp xui xẻo nhiều nhất 5 ngày tới (25-29/08/2022) bởi bạn gặp phải nhiều rắc rối trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh đừng nên "vạch lá tìm sâu" vì điều này chỉ mang lại cho bạn những thiệt thòi mà thôi. Khi hợp tác, hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và lợi ích cho cả hai, bạn sẽ tìm ra hướng thỏa thuận phù hợp. Bản mệnh cũng nên sớm nhận ra những thiết sót của bản thân để học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết, giúp hạn chế tối đa những sai lầm của mình.

Khó khăn xuất hiện trong thời gian này là cần thiết để tuổi Thìn được rèn giũa khả năng của mình. Bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực, hãy là con giáp không ngại khó, bởi chỉ cần cố gắng hết sức mình thì dần dần, bạn cũng sẽ vượt qua được thôi.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Ngày mai (25/8/20220) 3 con giáp “lên như diều gặp gió”, tiền vào như “vũ bão”, hầu bao đầy ắp tiền, ăn xài vô tư

Ngày mai (25/8/20220) 3 con giáp “lên như diều gặp gió”, tiền vào như “vũ bão”, hầu bao đầy ắp tiền, ăn xài vô tư

Top 3 con giáp sau vào ngày mai sẽ gặt hái được nhiều thành công và may mắn, tài lộc vào túi ào ào, tiền vô như nước.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Tử vi 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 38 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi