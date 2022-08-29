3 con giáp sau sinh được bé gái là "đời sang trang", mau sắm tủ tiền đem về chứa vàng chứa bạc, trong nhà tài khí bay cao, hạnh phúc gia đình viên mãn

Ngọ là một trong những con giáp phải có con gái mới hạnh phúc. Người tuổi Ngọ được xem là phóng khoáng và thoải mái nhất trong số 12 con giáp. Họ thu hút người đối diện bởi sự cởi mở và cá tính riêng của mình.

Tuy là người phóng khoáng, thích bay nhảy nhưng khi đã lập gia đình, phụ nữ tuổi Ngọ sẽ rất nghiêm túc và hết lòng chăm sóc gia đình. Và nếu sinh được một cô con gái, sự nghiệp và tiền đồ của cả gia đình sẽ có bước phát triển mạnh mẽ đến không ngờ, không cần phải đợi lâu, tài lộc sẽ nhanh chóng đến tìm.

Nhà nào may mắn sinh được cô con gái tuổi Tuất thì cha mẹ tha hồ hưởng lộc. Đầu tiên phải khẳng định các bé gái tuổi Tuất rất xinh đẹp và hiếu động, từ nhỏ bé đã rất hay tò mò và thích tìm hiểu mọi thứ.Lớn lên các con dần lộ khiếu thông minh và khiến bố mẹ tự hào về thành tích học tập.

Ảnh minh họa: Internet

Bé gái tuổi Tuất đa số đều thành đạt, các bé có nguồn năng lượng rất lớn nên tài vận của bố mẹ cũng chuyển biến tích cực, gia tăng theo cấp số nhân, tiền tài và vị thế đều song toàn. Đặc biệt, nếu bé gái nào sinh năm 2018 thì đặc biệt giàu sang, các con được ví như thần giữ của trong nhà, tiền bạc chỉ có vào nhiều thêm chứ ít khi hao hụt, giúp gia đình ngày càng thịnh vượng, yên ấm.

Tuổi Dậu

Những người sinh năm con Gà thường được trời phú cho trí thông minh hơn người. Thêm vào đó là sự tinh tế, nhanh nhẹn luôn khiến mọi người phải nể trọng. Tuy thời trẻ, họ có lúc vất vả, khó khăn nhưng nhờ số mệnh tốt nên gặp được người chồng như ý, tài năng và rất mực thương yêu vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau hôn nhân, nếu sinh được con gái thì không những an yên mà sự nghiệp của gia đình cũng bước sang trang mới. Thậm chí, tử vi còn khẳng định, con giáp này mà sinh con gái thì dự báo rằng "thần tài" đang chuẩn bị đến gõ cửa.

Đứa bé gái này sẽ giúp bố hoặc mẹ tuổi Dậu có cơ hội làm giàu từ trên trời rơi xuống, sự nghiệp tiền đồ vì vậy cũng ngày một thành công. Thậm chí, tử vi còn khẳng định, con giáp này mà sinh con gái thì dự báo rằng "thần tài" đang chuẩn bị đến gõ cửa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm