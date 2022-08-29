3 con giáp sau sinh được bé gái là "đời sang trang", mau sắm tủ tiền đem về chứa vàng chứa bạc, trong nhà tài khí bay cao, hạnh phúc gia đình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 18:38

Con cái là lộc trời cho nhưng những con giáp này nếu sinh được con gái thì niềm vui nhân 2 khi con gái chính là quý nhân phù trợ cho cả gia đình.

Tuổi Ngọ

Ngọ là một trong những con giáp phải có con gái mới hạnh phúc. Người tuổi Ngọ được xem là phóng khoáng và thoải mái nhất trong số 12 con giáp. Họ thu hút người đối diện bởi sự cởi mở và cá tính riêng của mình.

3 con giáp sau sinh được bé gái là 'đời sang trang', mau sắm tủ tiền đem về chứa vàng chứa bạc, trong nhà tài khí bay cao, hạnh phúc gia đình viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy là người phóng khoáng, thích bay nhảy nhưng khi đã lập gia đình, phụ nữ tuổi Ngọ sẽ rất nghiêm túc và hết lòng chăm sóc gia đình. Và nếu sinh được một cô con gái, sự nghiệp và tiền đồ của cả gia đình sẽ có bước phát triển mạnh mẽ đến không ngờ, không cần phải đợi lâu, tài lộc sẽ nhanh chóng đến tìm.

Tuổi Tuất

Nhà nào may mắn sinh được cô con gái tuổi Tuất thì cha mẹ tha hồ hưởng lộc. Đầu tiên phải khẳng định các bé gái tuổi Tuất rất xinh đẹp và hiếu động, từ nhỏ bé đã rất hay tò mò và thích tìm hiểu mọi thứ.Lớn lên các con dần lộ khiếu thông minh và khiến bố mẹ tự hào về thành tích học tập.

3 con giáp sau sinh được bé gái là 'đời sang trang', mau sắm tủ tiền đem về chứa vàng chứa bạc, trong nhà tài khí bay cao, hạnh phúc gia đình viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bé gái tuổi Tuất đa số đều thành đạt, các bé có nguồn năng lượng rất lớn nên tài vận của bố mẹ cũng chuyển biến tích cực, gia tăng theo cấp số nhân, tiền tài và vị thế đều song toàn. Đặc biệt, nếu bé gái nào sinh năm 2018 thì đặc biệt giàu sang, các con được ví như thần giữ của trong nhà, tiền bạc chỉ có vào nhiều thêm chứ ít khi hao hụt, giúp gia đình ngày càng thịnh vượng, yên ấm.

Tuổi Dậu

Những người sinh năm con Gà thường được trời phú cho trí thông minh hơn người. Thêm vào đó là sự tinh tế, nhanh nhẹn luôn khiến mọi người phải nể trọng. Tuy thời trẻ, họ có lúc vất vả, khó khăn nhưng nhờ số mệnh tốt nên gặp được người chồng như ý, tài năng và rất mực thương yêu vợ.

3 con giáp sau sinh được bé gái là 'đời sang trang', mau sắm tủ tiền đem về chứa vàng chứa bạc, trong nhà tài khí bay cao, hạnh phúc gia đình viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau hôn nhân, nếu sinh được con gái thì không những an yên mà sự nghiệp của gia đình cũng bước sang trang mới. Thậm chí, tử vi còn khẳng định, con giáp này mà sinh con gái thì dự báo rằng "thần tài" đang chuẩn bị đến gõ cửa.

Đứa bé gái này sẽ giúp bố hoặc mẹ tuổi Dậu có cơ hội làm giàu từ trên trời rơi xuống, sự nghiệp tiền đồ vì vậy cũng ngày một thành công. Thậm chí, tử vi còn khẳng định, con giáp này mà sinh con gái thì dự báo rằng "thần tài" đang chuẩn bị đến gõ cửa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Người đàn ông nếu có 2 dấu hiệu này thì sớm muộn gì cũng thành công vang dội, có được sự nghiệp vẻ vang

Người đàn ông nếu có 2 dấu hiệu này thì sớm muộn gì cũng thành công vang dội, có được sự nghiệp vẻ vang

Để biết một người có thể tạo nên thành tựu hay không thì chỉ cần nhìn vào thói quen hành động của anh ta là có thể dự đoán trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 31 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa