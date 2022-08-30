4 ngày đầu tháng 9: Cây tài lộc nở hoa báo hiệu top 3 con giáp trúng số “độc đắc” được hưởng lộc nhà trời, một phát lên đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 23:11

Sau một thời gian không ngừng nổ lực cố gắng, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống có nhiều khởi sắc, giàu lên trong thấy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính tình độc lập, tự chủ, thích kết giao bạn bè và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Do đó người tuổi Ngọ quen biết rất rộng, quen biết với rất nhiều tài năng thành đạt. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và tài vận của con giáp này. Trong thời gian đầu tháng 9, do được sao “Thiên Mã” soi chiếu nên vận may không ngừng đến với người tuổi Ngọ. Con giáp này sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều những khoản tiền lớn bất ngờ, đồng thời sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió.

4 ngày đầu tháng 9: Cây tài lộc nở hoa báo hiệu top 3 con giáp trúng số “độc đắc” được hưởng lộc nhà trời, một phát lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của Tuổi Ngọ ngày càng vững chắc, có được danh lợi song toàn nên hậu vận sẽ trở thành người giàu sang, phú quý.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vào đầu năm 2022 đã trải qua thời gian khá chật vật vất vả, muốn ăn nên làm ra cần có sự giúp đỡ của bạn bè thân hữu, nhưng không vì thấy mà tuổi Tuất bỏ buộc. Thay vào đó tuổi Tuất luôn cố gắng phát huy tối đa năng lực của mình, nắm bắt thời cơ trời cho, khẳng định vị thế của bản thân trong sự nghiệp, công việc, do đó sẽ gây ấn tượng  rất mạnh với cấp trên và dễ bề nhận được sự ưu ái.  

4 ngày đầu tháng 9: Cây tài lộc nở hoa báo hiệu top 3 con giáp trúng số “độc đắc” được hưởng lộc nhà trời, một phát lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do tuổi Tuất sự chuẩn bị kỹ càng cho các kế hoạch quan trọng, tránh xa mọi rủi ro, nguy hiểm, cho nên đầu tháng 9 là thời điểm tuổi Tuất nhận được quả ngọt do công sức mình bỏ ra. Vận may liên tục ập tới lại được tuổi Tuất kịp thời nắm bắt nên nhận được thành công vang dội.

Tuổi Tý

Vào đầu tháng 9, Tuổi Tý hứa hẹn sẽ gặp được quý nhân, được tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào. Bản mệnh còn có thể nhận được một món quà giá trị đặc biệt, hoặc nhận được giải thưởng lớn. Vận đào hoa cũng nở rộ với các tuổi Tý độc thân. Bản mệnh cần lưu ý tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí vì dễ gặp được một nửa như ý.

4 ngày đầu tháng 9: Cây tài lộc nở hoa báo hiệu top 3 con giáp trúng số “độc đắc” được hưởng lộc nhà trời, một phát lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong mùa thu năm nay, người tuổi Tý có vận số vượng phát, sự nghiệp thăng hoa thấy rõ. Những người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn và các mối quan hệ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp nữ trời sinh tự kiêu, luôn cho mình là "trung tâm vũ trụ"

Top 3 con giáp nữ trời sinh tự kiêu, luôn cho mình là "trung tâm vũ trụ"

Trong tử vi 12 con giáp có 3 con giáp nữ chảnh chọe có thái độ lạnh lùng, không dễ gần.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi tử vi ngày

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa