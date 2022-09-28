Tử vi ngày 1/10: 3 con giáp đầu tháng nhận được tin tốt lành, công việc và tài vận được cải thiện đáng kể

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 08:25

Tử vi học có nói, trong ngày mới của tháng 10 có 3 con giáp sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống có nhiều thay đổi tích cực.

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng tự trọng rất mạnh nhưng không dễ bỏ cuộc khi gặp cản trở, đặc biệt không bao giờ từ bỏ bản thân. Họ luôn là chính mình, luôn biến sự tự ti của mình thành sự tự tin. Tuy con giáp tuổi Tuất có vẻ bốc đồng và liều lĩnh nhưng thực ra họ rất kiên định. Con giáp tuổi Tuất lo lắng rằng mình sẽ thất bại, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên. Người tuổi này luôn thách thức những điều không thể và chiếm thế áp đảo sau 1 thời gian ngắn.

Tử vi ngày 1/10: 3 con giáp đầu tháng nhận được tin tốt lành, công việc và tài vận được cải thiện đáng kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào đầu tháng 10, những ngôi sao tốt lành và vận may sẽ phù hộ cho con giáp tuổi Tuất để mọi việc của họ suôn sẻ, không gì hạ gục được họ. Người tuổi này sẽ có thu hoạch kép trong tình yêu và sự nghiệp, tài chính rủng rỉnh. Bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên đường đến với thành công. Tuy con giáp tuổi Tuất có vẻ bốc đồng và liều lĩnh nhưng thực ra họ rất kiên định. Chỉ là họ năng động và dám nghĩ dám làm hơn nhiều người khác. Họ không được định sẵn để sống theo ý mình mà được định sẵn để sống theo những kỳ vọng.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, sống độc lập và không bao giờ thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người có khả năng độc lập về tài chính, giỏi kiếm tiền và cũng có khả năng cuộc sống cá nhân rất tốt. Họ luôn biết nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt cơ hội để đổi đời.

Tử vi ngày 1/10: 3 con giáp đầu tháng nhận được tin tốt lành, công việc và tài vận được cải thiện đáng kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong đầu tháng 10 tới đây, cuộc sống tuổi Tý gặp một số biến động theo hướng tích cực. Người tuổi Tý vốn luôn sẵn sàng chờ thời cơ hoàng kim. Vào thời gian này, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho tuổi Tý phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, công việc tuổi Tý sẽ suôn sẻ, thuận lợi, những khó khăn tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, cuối tuần này tuổi Tý sẽ nhận được tin vui giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn.

Tuổi Mão

Mão vốn có tính cách ngay thẳng, cầu tiến và luôn cố gắng trước những khó khăn của cuộc đời. Trong cuộc sống gia đình, con giáp này là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù đi làm có vất vả nhưng khi về nhà, Mão cũng luôn giúp đỡ nửa kia trong các công việc hằng ngày.

Tử vi ngày 1/10: 3 con giáp đầu tháng nhận được tin tốt lành, công việc và tài vận được cải thiện đáng kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đầu tháng 10 cho biết, Mão hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này trở đi, công việc tuổi Mão có những thuận lợi bất ngờ và giúp tinh thần tuổi Mão phấn chấn. Trong thời gian tới, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được trao cho cơ hội tốt để nâng cao thu nhập. Đường tình duyên của người tuổi Mão tương đối tốt lành. Con giáp này có quý nhân đi theo giúp đỡ, giúp mọi việc trong cuộc sống diễn ra hanh thông hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi cuối tháng 9 đầu tháng 10: Thần Tài chỉ lối, Quý Nhân dẫn đường, 3 con giáp hái ra tiền, của cải đầy nhà, cuối năm tậu nhà sắm xe 

Tử vi cuối tháng 9 đầu tháng 10: Thần Tài chỉ lối, Quý Nhân dẫn đường, 3 con giáp hái ra tiền, của cải đầy nhà, cuối năm tậu nhà sắm xe 

Thời điểm chuyển giao tháng, 3 con giáp này không gặp xui xẻo mà mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 cn giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở