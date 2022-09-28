Tử vi ngày 1/10: 3 con giáp đầu tháng nhận được tin tốt lành, công việc và tài vận được cải thiện đáng kể

Tử vi học có nói, trong ngày mới của tháng 10 có 3 con giáp sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống có nhiều thay đổi tích cực.

Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng tự trọng rất mạnh nhưng không dễ bỏ cuộc khi gặp cản trở, đặc biệt không bao giờ từ bỏ bản thân. Họ luôn là chính mình, luôn biến sự tự ti của mình thành sự tự tin. Tuy con giáp tuổi Tuất có vẻ bốc đồng và liều lĩnh nhưng thực ra họ rất kiên định. Con giáp tuổi Tuất lo lắng rằng mình sẽ thất bại, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên. Người tuổi này luôn thách thức những điều không thể và chiếm thế áp đảo sau 1 thời gian ngắn. Ảnh minh họa: Internet Vào đầu tháng 10, những ngôi sao tốt lành và vận may sẽ phù hộ cho con giáp tuổi Tuất để mọi việc của họ suôn sẻ, không gì hạ gục được họ. Người tuổi này sẽ có thu hoạch kép trong tình yêu và sự nghiệp, tài chính rủng rỉnh. Bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên đường đến với thành công. Tuy con giáp tuổi Tuất có vẻ bốc đồng và liều lĩnh nhưng thực ra họ rất kiên định. Chỉ là họ năng động và dám nghĩ dám làm hơn nhiều người khác. Họ không được định sẵn để sống theo ý mình mà được định sẵn để sống theo những kỳ vọng.

Tuổi Tý Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, sống độc lập và không bao giờ thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người có khả năng độc lập về tài chính, giỏi kiếm tiền và cũng có khả năng cuộc sống cá nhân rất tốt. Họ luôn biết nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt cơ hội để đổi đời. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, trong đầu tháng 10 tới đây, cuộc sống tuổi Tý gặp một số biến động theo hướng tích cực. Người tuổi Tý vốn luôn sẵn sàng chờ thời cơ hoàng kim. Vào thời gian này, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho tuổi Tý phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, công việc tuổi Tý sẽ suôn sẻ, thuận lợi, những khó khăn tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, cuối tuần này tuổi Tý sẽ nhận được tin vui giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn.

Tuổi Mão Mão vốn có tính cách ngay thẳng, cầu tiến và luôn cố gắng trước những khó khăn của cuộc đời. Trong cuộc sống gia đình, con giáp này là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù đi làm có vất vả nhưng khi về nhà, Mão cũng luôn giúp đỡ nửa kia trong các công việc hằng ngày. Ảnh minh họa: Internet Tử vi đầu tháng 10 cho biết, Mão hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này trở đi, công việc tuổi Mão có những thuận lợi bất ngờ và giúp tinh thần tuổi Mão phấn chấn. Trong thời gian tới, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được trao cho cơ hội tốt để nâng cao thu nhập. Đường tình duyên của người tuổi Mão tương đối tốt lành. Con giáp này có quý nhân đi theo giúp đỡ, giúp mọi việc trong cuộc sống diễn ra hanh thông hơn. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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