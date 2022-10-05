Đúng 10h ngày 6/10: 3 con giáp lấy lại vận may, tiền bạc rủng rỉnh hơn người, phú quý cát tường, tài lộc thịnh phát

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 10:03

Đây thời điểm 3 con giáp dưới đây có đường tài lộc thay đổi, tiếp nhận may mắn, đón vào phúc khí.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là con giáp nhanh nhẹn và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Trong kinh doanh, họ đặc biệt nhạy bén và có thể đưa ra những quyết định phù hợp. Mặc dù tháng 9, người tuổi Tỵ làm ăn không gặp thời. Tuy nhiên, con giáp này không vì thế mà nản lòng, nhụt chí. Những người cầm tinh con rắn vào khoảng đầu  tháng 11 có được cung Quan Lộc là sao may mắn cùng với Hồng Tử và Kim Tinh chiếu mệnh, cho nên đường tài vận vượng phát.

Đúng 10h ngày 6/10: 3 con giáp lấy lại vận may, tiền bạc rủng rỉnh hơn người, phú quý cát tường, tài lộc thịnh phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, họ sẽ thoát khỏi vận xui, gặp nhiều điều may trong công việc. Người tuổi này dễ nhận được thêm dự án, công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều hợp đồng, nhận khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh. Ngoài ra, đầu tháng 11, người tuổi Tỵ cũng có vận đào hoa vượng. Những ai muốn thoát khỏi cảnh độc thân, muốn có được tình yêu đích thực thì nên tìm kiếm cơ hội để thể hiện bản thân và cho người khác biết bạn là người như thế nào.

Tuổi Mão

Suốt thời gian trước, tuổi Mão đã luôn cố gắng không ngừng. Do đó, nỗ lực của Mão sẽ được đền đáp xứng đáng vào tháng 11. Khi đó, tài lộc liên tục ghé thăm khiến tuổi Mão luôn trong trạng thái đầy hứng khởi. Nhờ vậy mà tuổi Mão có thêm động lực để hoàn tốt các nhiệm vụ được giao trong công việc. Bằng tài ăn nói khéo léo của mình mà sự nghiệp của tuổi Mão sẽ ngày càng phát triển hơn.

Đúng 10h ngày 6/10: 3 con giáp lấy lại vận may, tiền bạc rủng rỉnh hơn người, phú quý cát tường, tài lộc thịnh phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào khoảng khung thời gian này, tuổi Mão gặp nhiều may mắn, hãy tận dụng những cơ hội trời cho để đem đến giàu sang, phú quý cho bản thân. Vì thế, tuổi Mão đừng chần chừ khi thực hiện một việc gì đó, mà hãy bắt tay ngay vào làm. Những điều tốt đẹp có thể không tới nếu bạn bỏ lỡ cơ hội mà không nỗ lực.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi thường gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó cuộc sống của họ cũng được ban nhiều phước lành, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bước vào đầu tháng 11, người tuổi Hợi thường gặt hái nhiều thành công, không những sự nghiệp thăng hoa mà tiền bạc cũng thoải mái rủng rỉnh. 

Đúng 10h ngày 6/10: 3 con giáp lấy lại vận may, tiền bạc rủng rỉnh hơn người, phú quý cát tường, tài lộc thịnh phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong khung giờ này mọi việc của tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, ít gặp khó khăn. Chẳng may nếu gặp khó khăn thì cũng chỉ là nhất thời, làm gì thì làm tuổi Hợi vẫn có quý nhân giúp đỡ. Cụ thể, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió. Thu nhập trong giai đoạn này không ngừng tăng lên khiến tâm trạng tuổi Hợi cũng thoải mái, vui vẻ hơn. Đặc biệt vào lúc này tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt có một không hai, nếu như biết nắm bắt thì sẽ phát tài, cuộc sống thăng hoa về sau. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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